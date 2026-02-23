Menu
Home/Deportes/Mayweather y Pacquiao volverán al ring en 2026 en una revancha histórica transmitida por Netflix

Mayweather y Pacquiao volverán al ring en 2026 en una revancha histórica transmitida por Netflix

El estadounidense Floyd Mayweather Jr. (i) y el filipino Manny Pacquiao (d), en una imagen de archivo. EFE/Esther Lin

Floyd “Money” Mayweather y Manny “Pac-Man” Pacquiao volverán a enfrentarse en una pelea profesional el próximo 19 de septiembre de 2026 en el Sphere de Las Vegas, en lo que promete convertirse nuevamente en uno de los eventos más importantes en la historia del boxeo moderno.

El combate será transmitido en vivo a nivel mundial por Netflix para sus más de 325 millones de suscriptores, sin costo adicional.

Un antecedente que rompió récords

La primera pelea entre ambos boxeadores generó 4,6 millones de compras en pago por evento y estableció un récord de taquilla de 72 millones de dólares en el MGM Grand Garden Arena. En total, el evento superó los 600 millones de dólares en ingresos globales, convirtiéndose en el más lucrativo en la historia del boxeo.

Ahora, once años después, la revancha se realizará en el Sphere, convirtiéndose en la primera pelea profesional organizada en ese recinto. La producción aprovechará la tecnología inmersiva del lugar para ofrecer una experiencia visual innovadora.

Pacquiao aseguró que los fanáticos han esperado lo suficiente por este segundo combate y afirmó que desea que Mayweather cargue con “una derrota” en su historial profesional.

Mayweather, en cambio, sostuvo que el resultado será el mismo que en 2015, cuando se impuso por decisión unánime.

Netflix refuerza su apuesta por el boxeo

El evento será producido por EverWonder Studio, Hidden Empire y Limitless X Holdings, y promovido por Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions en alianza con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

La revancha forma parte de la expansión de Netflix en eventos deportivos en vivo, tras transmisiones de alto impacto como Jake Paul vs. Mike Tyson, que registró 108 millones de espectadores a nivel global, así como combates recientes protagonizados por Canelo Álvarez y Terence Crawford.

Los detalles sobre la cartelera preliminar y la venta de boletos serán anunciados en las próximas semanas.

Con ambos boxeadores convertidos en leyendas del deporte, la revancha reabre uno de los capítulos más mediáticos del boxeo contemporáneo y vuelve a colocar a Las Vegas en el centro del escenario mundial.

