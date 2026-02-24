Puerto Vallarta amaneció este lunes en relativa calma, aunque con visibles secuelas materiales tras la ola de violencia desatada el domingo luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La ciudad turística, uno de los destinos más importantes del Pacífico mexicano, registró vehículos incendiados en avenidas principales, camiones urbanos calcinados y daños en estacionamientos de centros comerciales.

El periodista local Mauricio Lira Camacho explicó que, si bien la situación se estabilizó durante la madrugada, el impacto visual es evidente.

“Lo que más llama la atención a los turistas es la gran cantidad de vehículos que fueron incendiados y que hoy amanecen calcinados en muchos cruceros viales principales”, señaló.

Impacto en el turismo

Puerto Vallarta recibió alrededor de cinco millones de visitantes en 2025 y actualmente alberga a un importante número de turistas, especialmente estadounidenses y canadienses.

Durante los momentos más tensos del domingo, varios hoteles restringieron la salida de huéspedes como medida preventiva. Según el periodista, algunos visitantes que pretendían caminar hacia el malecón fueron resguardados ante los bloqueos y disturbios en distintos puntos de la ciudad.

Además, residentes extranjeros que viven parte del año en la zona expresaron preocupación por la situación de seguridad y el impacto que puede tener en la imagen del destino.

En el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, algunas aerolíneas suspendieron operaciones de manera temporal. Varios pasajeros quedaron varados ante la falta de transporte público y taxis.

Sin reportes de extranjeros heridos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos extranjeros cuya integridad física haya sido afectada.

La dependencia indicó que mantiene comunicación con consulados que emitieron alertas preventivas para compartir información actualizada sobre la situación.

El operativo contra “El Mencho”

La violencia se produjo tras el abatimiento de Oseguera Cervantes en un operativo militar realizado en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

“El Mencho”, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Washington ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Bajo su liderazgo, el CJNG expandió su presencia en varias regiones del país y fortaleció rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluido el fentanilo.

Aunque la situación en Puerto Vallarta se normaliza progresivamente, los daños materiales y la tensión vivida el domingo dejaron una fuerte impresión en residentes y visitantes.