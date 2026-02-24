El cantautor panameño Rubén Blades publicó este lunes un extenso mensaje de despedida en honor a Willie Colón, fallecido el sábado en Nueva York, en un gesto que marca el cierre simbólico de años de distanciamiento público entre ambos artistas.

“A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación”, escribió Blades.

El músico hizo referencia directa al conflicto legal que fracturó su vínculo en 2003, tras un concierto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan para conmemorar los 25 años del álbum Siembra. En ese momento, Colón lo demandó alegando incumplimientos económicos relacionados con el evento.

En 2013, un tribunal puertorriqueño falló a favor de Blades, determinando que la promotora del concierto había utilizado los fondos sin autorización para cubrir deudas propias. A partir de entonces, ambos continuaron sus carreras por separado.

Blades también mencionó diferencias personales y políticas que influyeron en el distanciamiento. Sin embargo, subrayó que nada de ello disminuye el valor artístico de lo que construyeron juntos.

“Nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos”, señaló.

Un dúo que marcó la historia de la salsa

Durante la década de 1970, Blades y Colón formaron uno de los dúos más influyentes del sello Fania Records. Juntos grabaron álbumes emblemáticos como Siembra (1978) y Maestra vida (1980), trabajos que redefinieron la salsa al incorporar una narrativa social y política que amplió el alcance del género en América Latina y el Caribe.

Su colaboración fue clave para consolidar una etapa conocida como la “salsa consciente”, caracterizada por letras con fuerte contenido social.

Un reencuentro sin rencores

En su mensaje, Blades recordó un encuentro cordial con Colón en 2023 durante el velorio de “Georgie” González. Según relató, la conversación fue respetuosa y tranquila, sorprendiendo a quienes presenciaron el momento.

“Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que Usted comienza a vivir”, escribió Blades al despedirse.

El homenaje del panameño resalta no solo la magnitud del legado artístico compartido, sino también la complejidad humana detrás de una de las alianzas más importantes en la historia de la música latina.