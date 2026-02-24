Marcelo Gallardo anunció este lunes que dejará de ser el entrenador de River Plate tras el partido de este jueves ante Banfield, correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura argentino.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires y marcará el final de su segundo ciclo al frente del club.

La decisión fue comunicada por el propio Gallardo luego de la práctica del equipo y difundida a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de River Plate.

En esta segunda etapa como técnico del conjunto millonario, Gallardo no logró conquistar títulos y el equipo acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos, una racha que terminó por precipitar su salida.

Su primera etapa en River había estado marcada por múltiples conquistas y un ciclo exitoso que lo convirtió en uno de los entrenadores más importantes en la historia del club. Sin embargo, el regreso no logró replicar esos resultados.

El duelo ante Banfield será así su último partido en el banquillo del equipo de Núñez.