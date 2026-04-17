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Trump mantendrá bloqueo naval a Irán pese a reapertura del estrecho de Ormuz

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Imagen tomada de la red social Truth Social de la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, @realDonaldTrump, donde anuncia que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo con la república islámica, a pesar de que Teherán anunció la completa reapertura del estrecho de Ormuz. EFE/ @realDonaldTrump

Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval sobre Irán pese a la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio energético mundial.

El presidente Donald Trump confirmó la decisión en un mensaje publicado en Truth Social, donde dejó claro que la medida seguirá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo con Teherán.

“El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %”, escribió.

El mandatario aseguró que las conversaciones avanzan y anticipó que el proceso podría resolverse en un corto plazo.

Reapertura del estrecho en medio de la tregua

Horas antes, Irán anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá completamente abierto durante el periodo de alto el fuego, que finaliza el próximo miércoles.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, explicó que la navegación de buques comerciales está permitida siguiendo rutas coordinadas entre el mar de Omán y el golfo Pérsico.

El estrecho es clave para el suministro global de petróleo, ya que por esa vía transita cerca del 20 % del crudo mundial.

Bloqueo se mantiene pese al gesto

A pesar de la reapertura, Washington continuará interceptando embarcaciones que entren o salgan de puertos iraníes, una medida adoptada tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad.

Trump incluso celebró el anuncio iraní sobre la reapertura, aunque dejó claro que no implica un cambio en la estrategia militar estadounidense.

Un conflicto aún sin resolver

El bloqueo se enmarca en un conflicto más amplio que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel, con tensiones que se han extendido también al Líbano.

El actual alto el fuego incluye varias condiciones, entre ellas la reducción de hostilidades en territorio libanés, donde los enfrentamientos han dejado miles de víctimas.

Mientras tanto, Washington sostiene que no es necesario extender la tregua, al considerar que un acuerdo podría alcanzarse pronto.

Por ahora, el mensaje es claro.

El estrecho puede estar abierto, pero la presión sobre Irán no se detiene.

El Especialito

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