El Fondo Monetario Internacional ha lanzado una advertencia sobre el crecimiento acelerado del gasto militar a nivel global. En un adelanto de su próximo informe económico, el organismo señala que este aumento, aunque puede estimular la actividad en el corto plazo, conlleva riesgos significativos para la estabilidad financiera.

El análisis, basado en datos de más de 160 países desde 1946, muestra que cerca de la mitad de las naciones han incrementado sus presupuestos de defensa en los últimos años. Además, los picos de inversión en este sector se han vuelto más frecuentes, especialmente en economías emergentes y en desarrollo.

Un impulso económico con efectos temporales

El incremento del gasto en defensa suele generar un estímulo inmediato en la economía. Este efecto se traduce en mayor consumo e inversión, sobre todo en sectores vinculados a la industria militar.

Sin embargo, el FMI advierte que este impulso es pasajero. Por eso, a medida que avanza el tiempo, comienzan a aparecer efectos adversos como el aumento de la inflación y el sobrecalentamiento económico.

Además, estos periodos de expansión suelen durar poco más de dos años. Durante ese tiempo, el gasto en defensa puede crecer en promedio 2,7 puntos del producto interno bruto.

Déficit y deuda en aumento

Uno de los principales problemas identificados es el impacto en las finanzas públicas. Según el informe, cerca de dos tercios del aumento del gasto militar se financia mediante mayores déficits.

Como consecuencia, los déficits fiscales empeoran en promedio 2,6 puntos del PIB. Asimismo, la deuda pública tiende a incrementarse en aproximadamente siete puntos en los tres años posteriores al inicio de estos ciclos.

Por otra parte, los saldos externos también se ven afectados. Esto se debe a que muchos países recurren a la importación de armamento, lo que deteriora sus cuentas externas.

El costo económico de los conflictos

El FMI subraya que los periodos asociados a conflictos armados tienen un impacto aún mayor. En estos casos, la deuda pública puede aumentar hasta 14 puntos del PIB, mientras que el gasto social se reduce en términos reales.

Este escenario genera desafíos adicionales para los gobiernos. La necesidad de financiar el esfuerzo militar limita la capacidad de invertir en áreas clave como salud, educación o infraestructura.

Posibles soluciones y perspectivas

A pesar de los riesgos, el organismo plantea algunas estrategias para mitigar los efectos negativos. Entre ellas, destaca la importancia de coordinar las políticas fiscales y monetarias.

Además, sugiere priorizar inversiones que mejoren la productividad a largo plazo y fomentar mercados más integrados en la producción de equipos de defensa.

Finalmente, el informe también analiza el impacto económico de los conflictos. Destaca que la recuperación es más efectiva cuando se acompaña de reformas internas y apoyo internacional sostenido. Esto incluye la reestructuración de la deuda y el fortalecimiento de las instituciones estatales.