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Yami Safdie, Alejandro Sanz – Cuéntame (Video Oficial)

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Foto: Youtube/ Yami Safdie/ Alenjandro Sanz.

Yami Safdie y Alejandro Sanz apuestan por la emoción pura en “Cuéntame”, un video que se siente más como una conversación íntima que como una producción tradicional. La propuesta visual es sencilla y cercana, con ambos artistas compartiendo momentos dentro de un coche, dejando que la conexión fluya sin artificios. La canción gira alrededor de la curiosidad emocional, de esas preguntas que nacen cuando alguien realmente quiere conocer al otro más allá de lo superficial.

La voz dulce de Safdie se mezcla con la intensidad característica de Sanz, creando un contraste que sostiene todo el tema. No hay prisa en la narrativa, todo invita a escuchar con calma y a conectar con cada detalle. Es una pieza que apuesta por lo honesto, recordando que a veces lo más poderoso es simplemente querer saber más.

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