Menu
Home/Deportes/Cristiano Ronaldo adquiere 25% del Almería y se convierte en accionista del club español

Cristiano Ronaldo adquiere 25% del Almería y se convierte en accionista del club español

Facebook
Twitter
Pinterest
El capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo (d). EFE/Octavio Guzmán

Cristiano Ronaldo Almería marca un nuevo paso en la carrera empresarial del astro portugués. El delantero adquirió el 25% de la Unión Deportiva Almería, equipo que actualmente ocupa el tercer lugar en la segunda división española.

La operación se realizó a través de CR7 Sports Investments, una filial creada dentro de su grupo empresarial CR7 SA. Mediante esta estructura, el futbolista gestiona sus negocios e inversiones fuera del terreno de juego.

En un comunicado, Cristiano explicó que desde hace tiempo busca contribuir al fútbol más allá de su faceta como jugador. Además, destacó que el Almería cuenta con una base sólida y un claro potencial de crecimiento.

Cristiano Ronaldo Almería y su nueva etapa empresarial

Aunque no se detallaron cifras de la transacción, el texto oficial calificó la compra como una inversión estratégica. De este modo, el movimiento refuerza el interés del jugador del Al Nassr por participar en la propiedad de clubes profesionales.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, celebró la incorporación del portugués al accionariado. Según expresó, la experiencia de Cristiano en el fútbol español y su conocimiento del mercado aportan valor al proyecto deportivo.

Mientras tanto, el club atraviesa un momento competitivo relevante en la categoría de plata. Una eventual promoción a primera división podría aumentar el impacto de esta alianza.

Finalmente, la entrada de Cristiano Ronaldo Almería refleja una tendencia creciente entre figuras del deporte que amplían su presencia en la industria como inversores. En este caso, el objetivo declarado es acompañar el desarrollo institucional y deportivo en una nueva etapa de crecimiento.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Barcelona, Real Madrid y Atlético pendientes de un sorteo decisivo en la Champions
February 26, 8:00 AM
By
Deportes
Guadalajara visita a Toluca en duelo clave de la jornada ocho del Clausura mexicano
February 26, 7:00 AM
By
Deportes
Paolo Banchero lidera triunfo agónico ante Lakers y Cavaliers alcanzan a Knicks en el Este
February 25, 8:00 AM
By
Deportes
Mbappé se pierde la vuelta ante el Benfica por molestias en la rodilla
February 25, 7:00 AM
By
Deportes
Marcelo Gallardo deja de ser entrenador de River Plate
February 24, 12:00 AM
By
Deportes
Mayweather y Pacquiao volverán al ring en 2026 en una revancha histórica transmitida por Netflix
February 23, 5:00 PM
By
Deportes
Benfica apelará suspensión provisional de Prestianni por presuntos insultos racistas
February 23, 10:00 AM
By
Deportes
LeBron supera los 43.000 puntos en jornada marcada por triunfo de OKC y exhibición de Maxey
February 23, 3:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *