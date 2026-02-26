Cristiano Ronaldo Almería marca un nuevo paso en la carrera empresarial del astro portugués. El delantero adquirió el 25% de la Unión Deportiva Almería, equipo que actualmente ocupa el tercer lugar en la segunda división española.

La operación se realizó a través de CR7 Sports Investments, una filial creada dentro de su grupo empresarial CR7 SA. Mediante esta estructura, el futbolista gestiona sus negocios e inversiones fuera del terreno de juego.

En un comunicado, Cristiano explicó que desde hace tiempo busca contribuir al fútbol más allá de su faceta como jugador. Además, destacó que el Almería cuenta con una base sólida y un claro potencial de crecimiento.

Cristiano Ronaldo Almería y su nueva etapa empresarial

Aunque no se detallaron cifras de la transacción, el texto oficial calificó la compra como una inversión estratégica. De este modo, el movimiento refuerza el interés del jugador del Al Nassr por participar en la propiedad de clubes profesionales.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, celebró la incorporación del portugués al accionariado. Según expresó, la experiencia de Cristiano en el fútbol español y su conocimiento del mercado aportan valor al proyecto deportivo.

Mientras tanto, el club atraviesa un momento competitivo relevante en la categoría de plata. Una eventual promoción a primera división podría aumentar el impacto de esta alianza.

Finalmente, la entrada de Cristiano Ronaldo Almería refleja una tendencia creciente entre figuras del deporte que amplían su presencia en la industria como inversores. En este caso, el objetivo declarado es acompañar el desarrollo institucional y deportivo en una nueva etapa de crecimiento.