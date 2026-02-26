Un sismo Azuay Ecuador de magnitud 3,4 se registró la madrugada de este jueves en la región andina del país, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales.

El Instituto Geofísico informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 05:21 hora local. Además, precisó que el epicentro se localizó a 2,81 grados de latitud sur y 78,52 grados de longitud oeste.

Según los datos oficiales, el temblor tuvo una profundidad de 14 kilómetros. Asimismo, se ubicó a 26,56 kilómetros del cantón Paute, en la provincia de Azuay.

Contexto sísmico en Ecuador

El sismo Azuay Ecuador se produce en un territorio que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja geológica concentra algunas de las zonas de subducción más activas del planeta.

Por eso, Ecuador experimenta con frecuencia movimientos sísmicos de diversa intensidad. Mientras tanto, las autoridades mantienen sistemas de monitoreo permanente para evaluar posibles riesgos.

El Cinturón de Fuego tiene forma de herradura y se extiende por varios países del continente americano. Entre ellos figuran Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, además de otras naciones centroamericanas.

Finalmente, el Instituto Geofísico continúa vigilando la actividad en la zona para determinar si se presentan réplicas asociadas al sismo Azuay Ecuador registrado este juev