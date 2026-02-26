La residencia Metallica Las Vegas será una realidad en octubre de 2026. La banda anunció su primera serie de conciertos en la Sphere, el recinto tecnológico de la ciudad, con ocho fechas programadas.

El ciclo llevará por título “Life Burns Faster” y comenzará el 1 de octubre. Además, continuará los días 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 del mismo mes. Las entradas estarán disponibles en dos modalidades: paquetes para fines de semana completos bajo el formato “No Repeat Weekend” y boletos individuales por noche.

Este formato implica que cada concierto tendrá un repertorio distinto. De este modo, quienes asistan a dos fechas consecutivas no repetirán canciones. La banda ya ha utilizado este concepto durante su gira “M72”, iniciada en 2023.

Tecnología y espectáculo en la residencia Metallica Las Vegas

La Sphere es conocida por su tecnología inmersiva. Según el comunicado difundido por Live Nation, el espectáculo combinará clásicos del grupo con sorpresas de su catálogo, potenciadas por efectos visuales y sonido envolvente.

Lars Ulrich explicó que la idea surgió tras asistir al concierto inaugural del recinto en 2023, encabezado por U2. En ese momento, aseguró, comprendió que la banda debía explorar ese escenario.

Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha mantenido una propuesta innovadora en sus giras recientes. Mientras tanto, la residencia Metallica Las Vegas representa una nueva etapa en su relación con el público.

Finalmente, el proyecto consolida la apuesta del grupo por formatos de espectáculo que reinventan la experiencia en vivo, en un espacio diseñado para ofrecer una dimensión diferente a los conciertos tradicionales.