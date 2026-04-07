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Ensalada de papaya verde estilo asiático con aderezo ácido y picante

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© Kantapat | Dreamstime.com

Crujiente, ácida y ligeramente picante, la ensalada de papaya verde destaca por su contraste. La papaya, aún sin madurar, se corta en tiras finas y absorbe un aderezo intenso que combina acidez, salinidad y un toque de dulzor.

Conocida en Tailandia como som tam, esta preparación se ha vuelto popular fuera de Asia por su perfil fresco y vibrante. Es ideal como acompañamiento o como plato ligero cuando se busca algo distinto y lleno de textura.

Lo importante es trabajar la papaya correctamente y equilibrar el aderezo.

Ingredientes

  • 2 tazas de papaya verde rallada en tiras
  • 1 zanahoria rallada
  • ½ taza de tomates cherry partidos
  • 2 cucharadas de maní tostado
  • 1 cucharada de cilantro picado

Para el aderezo:

  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharada de salsa de pescado o salsa de soya
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 chile fresco picado fino
  • 1 diente de ajo triturado

Preparación

Coloca la papaya y la zanahoria en un recipiente amplio.

En un tazón pequeño mezcla el jugo de limón, la salsa de pescado, el azúcar, el chile y el ajo hasta que el azúcar se disuelva.

Vierte el aderezo sobre la papaya y mezcla bien para que se impregne.

Añade los tomates y el maní tostado. Mezcla suavemente.

Deja reposar 10 a 15 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

Para que quede perfecta

  • Usa papaya firme y completamente verde; la madura no funciona para esta receta.
  • Ajusta el nivel de picante según preferencia.
  • Sirve fría para mantener su textura crujiente.

La ensalada de papaya verde aporta frescura y contraste a cualquier menú. Es ligera, aromática y diferente sin ser complicada.

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