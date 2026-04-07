Crujiente, ácida y ligeramente picante, la ensalada de papaya verde destaca por su contraste. La papaya, aún sin madurar, se corta en tiras finas y absorbe un aderezo intenso que combina acidez, salinidad y un toque de dulzor.
Conocida en Tailandia como som tam, esta preparación se ha vuelto popular fuera de Asia por su perfil fresco y vibrante. Es ideal como acompañamiento o como plato ligero cuando se busca algo distinto y lleno de textura.
Lo importante es trabajar la papaya correctamente y equilibrar el aderezo.
Ingredientes
- 2 tazas de papaya verde rallada en tiras
- 1 zanahoria rallada
- ½ taza de tomates cherry partidos
- 2 cucharadas de maní tostado
- 1 cucharada de cilantro picado
Para el aderezo:
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de salsa de pescado o salsa de soya
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 chile fresco picado fino
- 1 diente de ajo triturado
Preparación
Coloca la papaya y la zanahoria en un recipiente amplio.
En un tazón pequeño mezcla el jugo de limón, la salsa de pescado, el azúcar, el chile y el ajo hasta que el azúcar se disuelva.
Vierte el aderezo sobre la papaya y mezcla bien para que se impregne.
Añade los tomates y el maní tostado. Mezcla suavemente.
Deja reposar 10 a 15 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
Para que quede perfecta
- Usa papaya firme y completamente verde; la madura no funciona para esta receta.
- Ajusta el nivel de picante según preferencia.
- Sirve fría para mantener su textura crujiente.
La ensalada de papaya verde aporta frescura y contraste a cualquier menú. Es ligera, aromática y diferente sin ser complicada.