Crujiente, ácida y ligeramente picante, la ensalada de papaya verde destaca por su contraste. La papaya, aún sin madurar, se corta en tiras finas y absorbe un aderezo intenso que combina acidez, salinidad y un toque de dulzor.

Conocida en Tailandia como som tam, esta preparación se ha vuelto popular fuera de Asia por su perfil fresco y vibrante. Es ideal como acompañamiento o como plato ligero cuando se busca algo distinto y lleno de textura.

Lo importante es trabajar la papaya correctamente y equilibrar el aderezo.

Ingredientes

2 tazas de papaya verde rallada en tiras

1 zanahoria rallada

½ taza de tomates cherry partidos

2 cucharadas de maní tostado

1 cucharada de cilantro picado

Para el aderezo:

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de salsa de pescado o salsa de soya

1 cucharadita de azúcar

1 chile fresco picado fino

1 diente de ajo triturado

Preparación

Coloca la papaya y la zanahoria en un recipiente amplio.

En un tazón pequeño mezcla el jugo de limón, la salsa de pescado, el azúcar, el chile y el ajo hasta que el azúcar se disuelva.

Vierte el aderezo sobre la papaya y mezcla bien para que se impregne.

Añade los tomates y el maní tostado. Mezcla suavemente.

Deja reposar 10 a 15 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

Para que quede perfecta

Usa papaya firme y completamente verde; la madura no funciona para esta receta.

Ajusta el nivel de picante según preferencia.

Sirve fría para mantener su textura crujiente.

La ensalada de papaya verde aporta frescura y contraste a cualquier menú. Es ligera, aromática y diferente sin ser complicada.