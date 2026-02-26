El enfrentamiento Toluca Guadalajara jornada ocho acapara la atención en el Clausura del fútbol mexicano. El líder del torneo, dirigido por el argentino Gabriel Milito, visitará este sábado al campeón Toluca en un duelo que promete intensidad.

Guadalajara llega con seis victorias y una derrota, suma 18 puntos y mantiene la cima de la tabla. Sin embargo, viene de perder el invicto ante Cruz Azul y busca recuperar confianza. Además, tendrá que adaptarse a la altitud del estadio Nemesio Diez, ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Toluca, cuarto con 15 unidades, presume la mejor defensa del campeonato con apenas dos goles permitidos. De este modo, el choque Toluca Guadalajara jornada ocho enfrentará al equipo más efectivo en ataque contra la zaga más sólida.

Figuras a seguir en Toluca Guadalajara jornada ocho

Armando González atraviesa un buen momento y liderará la ofensiva de las Chivas. Por otra parte, el portugués Paulinho será la principal carta de gol del Toluca, bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed.

Mientras tanto, Cruz Azul intentará aprovechar el impulso de haber vencido a Guadalajara cuando visite a Monterrey. Los Rayados necesitan sumar, ya que marchan en la novena posición tras caer ante Pumas.

El sábado también ofrecerá el choque entre América y Tigres. Las Águilas vienen de una goleada convincente ante Puebla, mientras Tigres busca recuperarse de su reciente tropiezo.

Jornada con múltiples frentes abiertos

La fecha arrancará el viernes con cuatro partidos, incluidos Querétaro ante Santos Laguna y Mazatlán frente a Pachuca. Asimismo, Pumas visitará a Tijuana en otro duelo atractivo.

Además, San Luis, con el italiano Joao Pedro como líder de goleo, recibirá a Puebla. León y Necaxa completarán la cartelera sabatina.

Finalmente, el duelo Toluca Guadalajara jornada ocho puede marcar el rumbo del torneo. Una victoria visitante consolidaría el liderato tapatío. En cambio, un triunfo local apretaría la lucha en la parte alta de la clasificación.