Carlos Vives identidad hispanoamericana es el eje de su mensaje actual. El cantante colombiano aseguró que Estados Unidos debería sentirse orgulloso de sus vecinos latinoamericanos.

En una entrevista virtual, afirmó que todos somos americanos. Además, destacó la contribución histórica de quienes migraron para ayudar a levantar ese país.

Vives sostiene que su política siempre ha sido cultural. Según explicó, sus canciones celebran la diversidad y el mestizaje que define a América Latina.

El artista recordó que eligió hacer música local. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde entendió su verdadero alcance.

Allí comprobó que migrantes colombianos, venezolanos y mexicanos llevaron sus canciones como bandera. Por lo tanto, su repertorio se convirtió en punto de encuentro fuera de las fronteras.

Cultura antes que confrontación

Carlos Vives identidad hispanoamericana también implica defender tradiciones compartidas. Por eso lamenta que hoy se usen diferencias culturales como motivo de división.

Puso como ejemplo la disputa simbólica entre Colombia y Venezuela por la arepa. A su juicio, perder la batalla cultural es olvidar que antes eran uno solo.

El músico cree que el arte devuelve identidad. En cambio, considera que la política no logra unir con la misma fuerza.

También reflexionó sobre la violencia en Colombia. Afirmó que el país arrastra un problema de identidad que divide a generaciones.

Regreso con el Tour al Sol

Después de ocho años sin girar en Colombia, anunció su regreso con el Tour al Sol. El espectáculo recorre su trayectoria desde La tierra del olvido hasta su nuevo álbum.

El tour tendrá fechas en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Además, incluirá seis ciudades colombianas en el segundo semestre de 2026.

Vives se presentará en Ibagué, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Pereira y Cali. Asimismo, confirmó conciertos en Quito y Guayaquil.

Más allá de la música

Carlos Vives identidad hispanoamericana no se limita a los escenarios. El artista explicó que su futuro también está ligado al trabajo social en Santa Marta.

Gran parte de su energía está enfocada en su fundación. Allí apoya comunidades marcadas por la vulnerabilidad pero con fuerte tradición cultural.

Finalmente, aseguró que seguirá creando música y formando nuevos talentos. También dejó claro que aún tiene proyectos pendientes en España.