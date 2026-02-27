Menu
Home/Farándula/Bruno Mars lanza ‘The Romantic’, su primer álbum en solitario en casi una década

Bruno Mars lanza ‘The Romantic’, su primer álbum en solitario en casi una década

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía de archivo, tomada el 02/02/2026, que muestra en el centro al cantante estadounidense Bruno Mars durante la gala 68 de los Premios Grammy, en Los Angeles, Estados Unidos. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Bruno Mars lanza álbum The Romantic este viernes, marcando su regreso como solista después de casi diez años. El nuevo disco incluye nueve canciones y sale antes de su gira mundial programada para la primavera y el verano de 2026.

El artista estadounidense de 40 años presenta un trabajo inspirado en el amor y en ritmos clásicos que mezclan soul, funk y toques latinos. Este es su cuarto álbum de estudio y el primero desde 24K Magic, publicado en 2016.

La producción fue anunciada oficialmente a principios de enero, cuando Mars reveló que el proyecto estaba terminado y que su primer sencillo saldría el 9 de enero. El sencillo principal, I Just Might, alcanzó altas posiciones en listas internacionales antes del lanzamiento completo del álbum.

Amor y sonido clásico

El álbum The Romantic explora distintas facetas del amor. Las letras recorren desde invitaciones a la pista de baile hasta momentos íntimos de pareja. Temas como Risk It All abren el disco con un sonido que mezcla balada y bolero con influencias mariachi, destacando la vena romántica que atraviesa el trabajo.

Por su parte, canciones como I Just Might mantienen un estilo disco-pop y funk que se adentra en el territorio clásico que Mars ha cultivado a lo largo de su carrera.

En conjunto, las pistas presentan una mezcla de nostalgia y modernidad. Algunas críticas señalan que el álbum evoca sonidos de décadas pasadas con instrumentos tradicionales, mientras otros destacan la calidad vocal y la producción cuidadosa.

Gira y expectativas

Bruno Mars no solo lanza The Romantic, sino que también anunció la The Romantic Tour. La gira comenzará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas y recorrerá estadios en América del Norte y Europa hasta octubre.

El lanzamiento de este álbum y la gira asociada consolidan el regreso de Mars como figura principal en la música pop mundial, tras años de colaboraciones exitosas y proyectos alternos como Silk Sonic.

Con The Romantic, Bruno Mars busca combinar su voz soul y su energía en la pista de baile, ofreciendo un album compacto pero centrado en el amor, la vida en pareja y la celebración de ritmos clásicos con un estilo propio.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Carlos Vives defiende la identidad hispanoamericana y el aporte de los migrantes en EE.UU.
February 27, 10:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny debuta en Australia con dos conciertos en Sídney como parte de su gira mundial
February 27, 8:00 AM
By
Farándula
Jim Carrey recibe el César de honor y dedica el premio a su padre
February 27, 1:00 AM
By
Farándula
Javier Bardem y Demi Moore se suman como presentadores a los Óscar 2026
February 26, 8:00 PM
By
Farándula
Metallica anuncia residencia en Sphere Las Vegas con ocho conciertos en octubre de 2026
February 26, 7:00 AM
By
Farándula
Gente de Zona anuncia su primera gira por España con inicio en Madrid
February 26, 6:00 AM
By
Farándula
Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll por primera vez en su carrera
February 25, 12:00 PM
By
Farándula
María José celebra 50 años con nuevo disco y reivindica el avance del matriarcado en la música
February 25, 10:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *