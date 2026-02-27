Bruno Mars lanza álbum The Romantic este viernes, marcando su regreso como solista después de casi diez años. El nuevo disco incluye nueve canciones y sale antes de su gira mundial programada para la primavera y el verano de 2026.

El artista estadounidense de 40 años presenta un trabajo inspirado en el amor y en ritmos clásicos que mezclan soul, funk y toques latinos. Este es su cuarto álbum de estudio y el primero desde 24K Magic, publicado en 2016.

La producción fue anunciada oficialmente a principios de enero, cuando Mars reveló que el proyecto estaba terminado y que su primer sencillo saldría el 9 de enero. El sencillo principal, I Just Might, alcanzó altas posiciones en listas internacionales antes del lanzamiento completo del álbum.

Amor y sonido clásico

El álbum The Romantic explora distintas facetas del amor. Las letras recorren desde invitaciones a la pista de baile hasta momentos íntimos de pareja. Temas como Risk It All abren el disco con un sonido que mezcla balada y bolero con influencias mariachi, destacando la vena romántica que atraviesa el trabajo.

Por su parte, canciones como I Just Might mantienen un estilo disco-pop y funk que se adentra en el territorio clásico que Mars ha cultivado a lo largo de su carrera.

En conjunto, las pistas presentan una mezcla de nostalgia y modernidad. Algunas críticas señalan que el álbum evoca sonidos de décadas pasadas con instrumentos tradicionales, mientras otros destacan la calidad vocal y la producción cuidadosa.

Gira y expectativas

Bruno Mars no solo lanza The Romantic, sino que también anunció la The Romantic Tour. La gira comenzará el 10 de abril de 2026 en Las Vegas y recorrerá estadios en América del Norte y Europa hasta octubre.

El lanzamiento de este álbum y la gira asociada consolidan el regreso de Mars como figura principal en la música pop mundial, tras años de colaboraciones exitosas y proyectos alternos como Silk Sonic.

Con The Romantic, Bruno Mars busca combinar su voz soul y su energía en la pista de baile, ofreciendo un album compacto pero centrado en el amor, la vida en pareja y la celebración de ritmos clásicos con un estilo propio.