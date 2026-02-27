Menu
Home/Noticias/Bill Clinton afirma ante el Congreso que desconocía los crímenes de Jeffrey Epstein

Bill Clinton afirma ante el Congreso que desconocía los crímenes de Jeffrey Epstein

Facebook
Twitter
Pinterest
Ralph Alswang, fotógrafo de la Casa Blanca

El testimonio de Bill Clinton sobre Epstein centró su comparecencia inicial ante un comité del Congreso este viernes. El expresidente aseguró que no sabía nada de los crímenes del financiero y negó haber cometido alguna conducta indebida.

Clinton fue directo desde el comienzo. Dijo que no tenía conocimiento de las actividades ilegales que posteriormente salieron a la luz.

“No tenía ni idea de los crímenes que estaba cometiendo”, afirmó. Además, insistió en que las fotografías difundidas no cambian los hechos que, según él, conoce.

Recalcó que sabe lo que vio y, sobre todo, lo que no vio. También sostuvo que sabe lo que hizo y lo que no hizo durante ese periodo.

Declaración bajo juramento

El expresidente recordó que está obligado a decir la verdad. Por lo tanto, afirmó que no especulará sobre hechos de hace más de veinte años.

Señaló que no puede reconstruir conversaciones ni interpretar imágenes con la distancia del tiempo. Sin embargo, aseguró que responderá a las preguntas conforme a los hechos que recuerda.

En el marco del testimonio de Bill Clinton sobre Epstein, el exmandatario afirmó que dejó de relacionarse con él mucho antes de que se hiciera pública su declaración de culpabilidad en 2008.

También declaró que, de haber sospechado algo ilegal, lo habría denunciado. Añadió que jamás habría aceptado volar en su avión si hubiera tenido la menor idea de sus delitos.

Defensa de Hillary Clinton

Antes de concluir, Clinton cuestionó que el comité citara a su esposa. Aseguró que ella no tuvo relación con Epstein ni recuerda haberlo conocido.

Sostuvo que incluirla en la comparecencia fue injustificado. En ese sentido, defendió que no tenía nada que ver con el caso.

Finalmente, el expresidente mencionó a las víctimas. Dijo que comparece también por las niñas y mujeres afectadas, quienes merecen justicia y reparación.

El testimonio de Bill Clinton sobre Epstein se produce en medio de un proceso legislativo que sigue generando repercusiones políticas en Washington.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
FEMA asigna 1.183 millones de dólares para reconstrucción en Puerto Rico
February 27, 8:00 AM
By
Noticias
Gobierno de Trump confirma deportación de beneficiarios de DACA con cargos criminales
February 27, 5:00 AM
By
Noticias
Hillary Clinton niega haber conocido a Jeffrey Epstein y califica de repetitivo su interrogatorio en el Congreso
February 27, 1:00 AM
By
Noticias
Alcalde de Nueva York propone a Trump inversión récord en vivienda asequible
February 27, 12:00 AM
By
Noticias
Ford llama a revisión más de 4,3 millones de vehículos por fallo en luces de remolque
February 26, 9:00 PM
By
Noticias
Estudiante de Columbia detenida por DHS queda en libertad tras protesta en Nueva York
February 26, 8:00 PM
By
Noticias
Lanzan concurso nacional Raíces para destacar historia hispana en EE.UU.
February 26, 9:00 AM
By
Noticias
Sanciones a Maduro dividen frentes en UE y EE.UU. por activos y defensa legal
February 26, 7:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *