El testimonio de Bill Clinton sobre Epstein centró su comparecencia inicial ante un comité del Congreso este viernes. El expresidente aseguró que no sabía nada de los crímenes del financiero y negó haber cometido alguna conducta indebida.

Clinton fue directo desde el comienzo. Dijo que no tenía conocimiento de las actividades ilegales que posteriormente salieron a la luz.

“No tenía ni idea de los crímenes que estaba cometiendo”, afirmó. Además, insistió en que las fotografías difundidas no cambian los hechos que, según él, conoce.

Recalcó que sabe lo que vio y, sobre todo, lo que no vio. También sostuvo que sabe lo que hizo y lo que no hizo durante ese periodo.

Declaración bajo juramento

El expresidente recordó que está obligado a decir la verdad. Por lo tanto, afirmó que no especulará sobre hechos de hace más de veinte años.

Señaló que no puede reconstruir conversaciones ni interpretar imágenes con la distancia del tiempo. Sin embargo, aseguró que responderá a las preguntas conforme a los hechos que recuerda.

En el marco del testimonio de Bill Clinton sobre Epstein, el exmandatario afirmó que dejó de relacionarse con él mucho antes de que se hiciera pública su declaración de culpabilidad en 2008.

También declaró que, de haber sospechado algo ilegal, lo habría denunciado. Añadió que jamás habría aceptado volar en su avión si hubiera tenido la menor idea de sus delitos.

Defensa de Hillary Clinton

Antes de concluir, Clinton cuestionó que el comité citara a su esposa. Aseguró que ella no tuvo relación con Epstein ni recuerda haberlo conocido.

Sostuvo que incluirla en la comparecencia fue injustificado. En ese sentido, defendió que no tenía nada que ver con el caso.

Finalmente, el expresidente mencionó a las víctimas. Dijo que comparece también por las niñas y mujeres afectadas, quienes merecen justicia y reparación.

El testimonio de Bill Clinton sobre Epstein se produce en medio de un proceso legislativo que sigue generando repercusiones políticas en Washington.