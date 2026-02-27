La alineación de seis planetas será visible este fin de semana en un fenómeno poco habitual. Júpiter, Saturno, Venus, Mercurio, Neptuno y Urano podrán observarse al mismo tiempo en el cielo nocturno.

El evento se debe a la posición relativa de los planetas desde la Tierra. Aunque cada uno orbita el Sol a distinta velocidad, en ocasiones coinciden en la misma región del firmamento.

Según la astrofísica Megan Argo, este tipo de alineaciones no ocurre con frecuencia. Ver cuatro o cinco planetas es común, pero seis al mismo tiempo es mucho más raro.

De hecho, la última vez que siete planetas fueron visibles juntos fue el año pasado. Sin embargo, una alineación completa no volverá a repetirse hasta 2040.

Cuándo y cómo observarla

La alineación de seis planetas podrá verse durante varios días alrededor del 28 de febrero. No obstante, Mercurio será más difícil de distinguir conforme avance la semana.

En el hemisferio norte, el mejor momento será al anochecer. En el Reino Unido se recomienda salir hacia las 17:45, mientras que en Estados Unidos alrededor de las 18:00.

Es importante buscar un lugar con vista despejada hacia el oeste. Preferiblemente, un punto elevado sin obstáculos visuales.

Los planetas aparecerán formando una línea curva. Júpiter será visible alto en el sureste, mientras que Venus destacará por su brillo cerca del horizonte.

Mercurio será más tenue. Saturno y Neptuno se ubicarán un poco más arriba, aunque para observar Neptuno y Urano se necesitarán binoculares o telescopio.

Diferencias entre hemisferios

En el hemisferio sur el patrón será similar, pero invertido. En Australia, por ejemplo, Júpiter se verá hacia el norte.

Urano aparecerá cerca del cúmulo conocido como las Siete Hermanas. Sin embargo, Mercurio será difícil de distinguir debido a su cercanía al horizonte.

Los expertos recomiendan utilizar aplicaciones de observación astronómica para ubicar los planetas con mayor precisión. Además, advierten que nunca se debe mirar al Sol con binoculares o telescopio, ya que puede causar daños permanentes en la vista.

Durante estos días también se podrá ver la Luna acompañando el espectáculo. Por lo tanto, la alineación de seis planetas ofrecerá una oportunidad especial para observar gran parte del sistema solar visible desde la Tierra.