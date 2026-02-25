Alejandro Sanz, ELENA ROSE – Rimowa (Video Oficial)

Alejandro Sanz y Elena Rose se juntan en Rimowa, un video oficial que suena a viaje, recuerdos y la elegancia de quien sabe disfrutar cada paso del camino. La canción tiene un ritmo suave pero firme, con letras que hablan de equipaje emocional, de lo que llevas contigo y de lo que decides dejar atrás. En el visual, esa idea de movimiento se refleja con cortes limpios, escenas que parecen postales y una estética pulida que combina perfectamente con la voz cálida de Sanz y el estilo moderno de Elena. Rimowa no es solo una historia de amor: es una metáfora sobre las experiencias que nos moldean y nos acompañan, igual que una maleta en un aeropuerto. La química entre ambos artistas fluye con naturalidad, y el resultado es una colaboración que se siente contemporánea, reflexiva y muy bien pensada.