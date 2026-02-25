La cantante mexicana María José festeja medio siglo de vida y 35 años de trayectoria con la preparación de un nuevo disco María José cargado de temas inéditos. El proyecto, que grabará en parte en Miami, abordará historias de corazones rotos y mensajes de empoderamiento femenino.

En entrevista, la intérprete destacó que atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional. Además, aseguró que observa un avance del liderazgo femenino tanto en la industria musical como en la política. A su juicio, cada vez más mujeres ocupan espacios de poder y visibilidad.

La artista, conocida como La Josa, adelantó que el nuevo disco María José será completamente inédito. Las canciones girarán en torno a rupturas sentimentales, pero desde una perspectiva de fortaleza. Según explicó, busca transmitir que las mujeres tienen voz, voto y merecen relaciones sanas y plenas.

Una carrera que evoluciona

María José alcanzó la fama en la década de 1990 como integrante del grupo Kabah. Sin embargo, tras iniciar su etapa como solista en 2005, consolidó éxitos como “No soy una señora” y “Adelante corazón”. De este modo, ha construido una identidad artística ligada a mensajes de independencia.

Recientemente, participó por primera vez en el Premio Lo Nuestro, donde interpretó “Te apuesto” junto al dúo Ha Ash. Mientras tanto, afirma sentirse en su mejor momento, con mayor madurez y menos preocupación por las opiniones externas.

Asimismo, no descarta explorar nuevos géneros. Mencionó su interés por la salsa, la cumbia e incluso corridos tumbados, siempre que las letras conecten con su estilo.

Reconocimiento y nuevas generaciones

El nuevo disco María José también se enmarca en un momento de cercanía con distintos públicos. La cantante agradeció el respaldo de la comunidad LGBT+, que ha acompañado su carrera desde los tiempos de Kabah. Considera que ese apoyo ha sido clave en su consolidación.

Por otra parte, expresó admiración por jóvenes exponentes de la música mexicana. Destacó a artistas como Majo Aguilar y Camila Fernández, a quienes reconoce por su autenticidad.

Finalmente, señaló que el público mexicano en Estados Unidos le brinda una energía particular, marcada por la nostalgia. Con ese respaldo, la cantante prepara una nueva etapa que combina experiencia, renovación y una mirada firme hacia el futuro.