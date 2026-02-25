Una nueva tormenta invernal EEUU podría agravar las condiciones en el centro y el este del país, apenas días después de un temporal que dejó acumulaciones de nieve por encima del promedio histórico en casi 60 ciudades. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que varios sistemas fríos continuarán avanzando en las próximas horas.

El organismo explicó que una serie de sistemas de baja presión, conocidos como sistemas Clipper, generarán más precipitaciones en forma de nieve. Además, anticipó que el primero de estos frentes atravesará el noreste y Nueva Inglaterra, provocando entre una y dos pulgadas adicionales en zonas ya afectadas.

Esta situación se suma a un invierno particularmente severo. Según datos de la NOAA, ciudades como Nueva York han recibido más del doble de su promedio habitual, superando las 44 pulgadas acumuladas. También Boston, Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia, Charlotte y Richmond registran cifras por encima de lo normal.

Impacto de la tormenta invernal EEUU

El episodio más crítico ocurrió el lunes, cuando casi 8.000 vuelos fueron cancelados en todo el país. Sin embargo, la actividad aérea comenzó a normalizarse este miércoles, con poco más de 200 cancelaciones reportadas.

Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias vigilar los efectos del temporal. El fenómeno incluyó vientos con intensidad similar a huracanes, lo que incrementó el riesgo en varias regiones.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta incluso después del paso de la tormenta. De este modo, recordaron que las carreteras heladas y las caídas de energía pueden representar peligros adicionales.

Por otra parte, el NWS prevé que el sistema también genere lluvias y tormentas eléctricas en el Atlántico medio y el sureste. Estas precipitaciones podrían aliviar parcialmente las condiciones de sequía en algunas áreas.

Finalmente, la tormenta invernal EEUU confirma un patrón meteorológico inusualmente activo, con impactos que continúan afectando la movilidad y la vida cotidiana en amplias zonas del país.