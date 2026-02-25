Shakira Salón Rock marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista colombiana. La cantante fue nominada por primera vez para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll, compartiendo la lista con figuras como Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis y New Edition.

En total son 17 los aspirantes seleccionados este año. Entre ellos también aparecen Phil Collins, P!NK, Lauryn Hill, Billy Idol, Sade y Wu-Tang Clan, entre otros nombres destacados. Sin embargo, Shakira es la única representante latina en esta edición.

Para ser elegible, deben haber transcurrido al menos 25 años desde la publicación de la primera grabación oficial. La carrera discográfica de Shakira comenzó en 1991 con el álbum “Magia”. No obstante, su proyección internacional llegó en 1995 con “Pies descalzos”.

Shakira Salón Rock y el proceso de selección

Aunque algunos candidatos han sido nominados en años anteriores sin éxito, diez de los artistas actuales, incluida Shakira, compiten por primera vez. De este modo, la cantante entra en una etapa inédita dentro de los reconocimientos más prestigiosos de la industria.

El anuncio abre ahora un proceso de votación cuyo resultado se conocerá en abril. Además, los artistas pueden ser incluidos en distintas categorías, como Influencia Musical, Excelencia Musical o el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

El Salón de la Fama del Rock & Roll fue fundado en 1983 y tiene su sede en Cleveland, Ohio. Año tras año distingue a figuras que han dejado una huella significativa en la cultura musical.

Finalmente, formar parte de esta institución representa uno de los mayores honores para cualquier artista. En sus listas figuran nombres históricos como The Beatles, Madonna y Michael Jackson. Ahora, Shakira Salón Rock podría sumarse a ese selecto grupo si resulta elegida en la próxima votación.