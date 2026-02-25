La violencia Guadalajara Mencho dejó a la tercera ciudad más grande de México prácticamente paralizada durante tres días. Este miércoles, comercios y actividades públicas comenzaron a reactivarse, aunque el temor aún es visible entre los habitantes.

El detonante fue el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La intervención ocurrió en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de la capital estatal. Sin embargo, las repercusiones se extendieron rápidamente a Guadalajara y a otras regiones del país.

Tras el abatimiento del capo, se registraron bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Además, se cancelaron vuelos y múltiples negocios cerraron por precaución. Las autoridades confirmaron la muerte de 25 militares y más de 30 presuntos integrantes del grupo criminal.

Retorno gradual tras la violencia Guadalajara Mencho

El gobernador de Jalisco decretó el “código rojo” el domingo, lo que implicó suspensión total de actividades y clases. Finalmente, anunció el levantamiento de la medida y reconoció que se vivieron horas críticas.

Aunque las calles muestran mayor movimiento, muchos comerciantes mantienen cautela. Algunos decidieron abrir pese al miedo, ya que los gastos fijos no se detienen. De este modo, la economía empuja a retomar la actividad mientras persiste la incertidumbre.

Por otra parte, residentes señalaron que la ciudad luce más tranquila, pero todavía con menor afluencia de personas en comparación con semanas anteriores.

Mundial 2026 sin riesgo, según autoridades

La violencia Guadalajara Mencho generó inquietud debido a que la ciudad será sede del Mundial de Fútbol 2026. Guadalajara albergará cuatro partidos, incluido un atractivo encuentro entre España y Uruguay.

No obstante, el gobierno estatal aseguró que no existe riesgo de perder la sede. Asimismo, informó que hubo comunicación con la FIFA y que el organismo no contempla cambios en la organización.

Mientras tanto, las autoridades insisten en que la situación está bajo control. La ciudad intenta retomar su ritmo habitual, aunque el recuerdo reciente de los disturbios mantiene a muchos en alerta.