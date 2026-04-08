José María Olazábal vuelve a pisar el Augusta National Golf Club con la misma emoción de siempre, pero con una mirada distinta. A sus 60 años, el golfista español es consciente de que cada edición del Masters puede ser una de las últimas en su carrera.

El torneo, que arranca esta semana en Georgia, será el número 37 para el jugador de Hondarribia. Su presencia está garantizada de por vida gracias a sus dos victorias en 1994 y 1999, que lo consagraron como una figura histórica del golf.

Una despedida que se acerca

Olazábal no oculta que el paso del tiempo marca su relación con el torneo. Aunque mantiene el privilegio de competir, reconoce que cada vez quedan menos oportunidades para disfrutar de este escenario.

El propio golfista ha señalado que su prioridad es aprovechar la experiencia. Por eso, afronta esta edición con la intención de disfrutar cada momento, más allá de los resultados.

Además, su edad lo coloca entre los jugadores más veteranos del torneo. Solo Fred Couples y Vijay Singh lo superan en longevidad dentro del cuadro.

Un legado imborrable en Augusta

El vínculo de Olazábal con Augusta va más allá de sus títulos. El campo ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de su carrera, lo que refuerza su conexión emocional con el torneo.

Asimismo, forma parte de un selecto grupo de jugadores activos con dos chaquetas verdes. Comparte ese honor con figuras como Scottie Scheffler y Bubba Watson.

Por otra parte, el español integra la representación nacional junto a Jon Rahm y Sergio García, ambos también campeones en el torneo en años recientes.

Objetivos realistas en una nueva etapa

Consciente de las exigencias actuales del recorrido, Olazábal admite que luchar por una tercera victoria es poco probable. El campo ha sido alargado en los últimos años, lo que exige mayor potencia, un aspecto que penaliza a los jugadores veteranos.

Sin embargo, mantiene metas claras. Su objetivo principal será superar el corte y competir con dignidad durante los primeros días.

Además, llega tras una preparación basada en torneos del circuito sénior, donde ha logrado resultados sólidos. Aunque reconoce dificultades con los hierros, destaca el nivel de su juego corto como un punto fuerte.

Un Masters para disfrutar

Olazábal compartirá salida con jugadores mucho más jóvenes, algunos que ni siquiera habían nacido cuando ganó su segundo título en Augusta. Este contraste refleja el paso del tiempo, pero también la vigencia de su figura.

Finalmente, el golfista afronta esta edición con serenidad. Más allá de los resultados, su presencia en Augusta sigue siendo un recordatorio de una carrera legendaria y de un vínculo único con uno de los torneos más emblemáticos del mundo.