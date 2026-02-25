La cantante mexicana Kenia Os confirmó este martes las fechas de su gira K de Karma, con la que recorrerá seis ciudades del país en los próximos meses. El tour comenzará el 25 de abril en Mazatlán, Sinaloa, ciudad natal de la artista.

La empresa promotora Ocesa informó que esta serie de conciertos marcará la presentación en vivo de su más reciente producción discográfica. Además, permitirá al público escuchar canciones como “Belladona”, que ya supera los ocho millones de reproducciones en Spotify.

La gira K de Karma también incluirá presentaciones en León el 16 de mayo y en la Ciudad de México el 17 de mayo. Posteriormente, continuará en Oaxaca el 20 de mayo, Monterrey el 30 de mayo y Mérida el 1 de mayo. De este modo, el recorrido abarcará el norte, centro y sur del país.

Fechas y venta de boletos

La preventa de entradas para clientes Banamex comenzará este jueves a las 11:00 hora local. Por otra parte, la venta general se abrirá un día después a través de los canales oficiales.

Aunque en esta ocasión la gira K de Karma no contempla fechas internacionales, la cantante ha logrado consolidar presencia en otros mercados de América Latina. Su música ha tenido repercusión en países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

El álbum completo se estrenará el 19 de marzo. Mientras tanto, el público ya puede escuchar los sencillos “Una y otra vez”, “Belladona” y “Tú y yo x siempre”, que formarán parte del repertorio en vivo.

Asimismo, Kenia Os continúa ampliando su trayectoria artística. En 2023 recibió su primera nominación al Latin Grammy por el cortometraje “Universo K23”, en la categoría de Mejor Video Musical Versión Larga.

Con esta nueva etapa, la intérprete de pop latino apuesta por fortalecer su conexión con el público mexicano a través de una producción que marca un nuevo momento en su carrera.