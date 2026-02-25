El triunfo Magic Lakers se decidió en los últimos segundos y tuvo como protagonista a Paolo Banchero. El alero firmó 36 puntos y 10 rebotes para sellar una victoria 109-110 en el Crypto.com Arena, donde los angelinos encajaron su segunda derrota consecutiva.

Los Lakers dominaron buena parte del encuentro. Sin embargo, en el último cuarto los Magic ajustaron la defensa y lograron empatar el marcador. A 6.7 segundos del final, Wendell Carter Jr. capturó un rebote ofensivo y anotó la canasta decisiva.

En la última posesión, Luka Doncic tuvo una oportunidad clara, pero optó por ceder el balón a LeBron James. El veterano falló el tiro definitivo y el triunfo Magic Lakers quedó sellado. Carter Jr. aportó 20 puntos y 11 rebotes, mientras Desmond Bane sumó 22. Por los locales, Doncic rozó el triple doble con 22 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias.

Con este resultado, los Lakers quedan sextos en el Oeste con marca de 34-23. Orlando, por su parte, se ubica séptimo en el Este con 31-26.

Cavaliers presionan en el Este

Cleveland aprovechó el momento para igualar a los Knicks en la tercera posición de la Conferencia Este. Los Cavaliers vencieron 109-94 a Nueva York y suman seis triunfos en siete partidos desde la llegada de James Harden.

Donovan Mitchell lideró con 23 puntos. Además, Jarrett Allen logró 19 unidades y 10 rebotes. Harden añadió 20 puntos en una actuación sólida. Mientras tanto, los Knicks evidenciaron irregularidad en un tramo decisivo de la temporada.

Los Thunder resisten sin sus figuras

En Toronto, Oklahoma City confirmó que puede competir sin Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams. El equipo venció 107-116 a los Raptors y firmó su tercera victoria consecutiva.

Cason Wallace destacó con 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Asimismo, Isaiah Joe aportó 22 puntos. De este modo, los Thunder mantienen el mejor balance de la liga con 45-14.

La jornada también dejó triunfos de Celtics, Timberwolves, Bucks, Hawks, 76ers y Mavericks. Por otra parte, los Warriors cayeron ante los Pelicans en un cierre ajustado.