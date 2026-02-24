Menu
NASA aplaza traslado del cohete Artemis II por falla

NASA aplaza traslado del cohete Artemis II por falla

Fotografía cedida por la NASA donde se muestra el cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion instalados el martes 10 de febrero de 2026 en el lanzador móvil 1 del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Merritt Island, Florida (EE.UU.). La NASA ha aplazado para el próximo miércoles 25 de febrero de 2026 el desmontaje y traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion de la misión Artemis II hacia el hangar, donde serán revisados tras detectarse el fin de semana problemas en el suministro de helio, informa la agencia espacial estadounidense/Ben Smegelsky /NASA

La NASA aplazó para este miércoles el desmontaje y traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion de la misión Artemis II, luego de que el fin de semana se detectaran problemas en el suministro de helio.

Las malas condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, obligaron a posponer la operación prevista para este martes. Según la agencia, los fuertes vientos y las bajas temperaturas limitaron los preparativos en la plataforma de lanzamiento.

Revisiones técnicas retrasan misión Artemis II

El cohete y la nave serán trasladados al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), en un recorrido de aproximadamente 6,4 kilómetros que puede extenderse hasta 12 horas.

Una vez en el hangar, los equipos técnicos instalarán plataformas para acceder al área donde se detectó la interrupción en el flujo de helio. Este gas es fundamental para purgar los motores y presurizar los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos.

Aunque los sistemas funcionaron correctamente durante los ensayos generales con carga de combustible realizados en febrero, el equipo no logró restablecer el flujo de helio durante una operación rutinaria de represurización la noche del sábado 21.

Impacto en el calendario del programa Artemis

La agencia espacial indicó que el acceso y la reparación del problema solo pueden realizarse dentro del VAB. Como consecuencia, quedan descartadas las oportunidades de lanzamiento previstas para marzo.

La misión Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de cinco décadas. Se trata de un paso clave dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna antes de futuras misiones hacia Marte.

La NASA continúa investigando el origen de la falla mientras ajusta el calendario de esta histórica misión tripulada.

