La NASA aplazó para este miércoles el desmontaje y traslado del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion de la misión Artemis II, luego de que el fin de semana se detectaran problemas en el suministro de helio.

Las malas condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, obligaron a posponer la operación prevista para este martes. Según la agencia, los fuertes vientos y las bajas temperaturas limitaron los preparativos en la plataforma de lanzamiento.

Revisiones técnicas retrasan misión Artemis II

El cohete y la nave serán trasladados al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), en un recorrido de aproximadamente 6,4 kilómetros que puede extenderse hasta 12 horas.

Una vez en el hangar, los equipos técnicos instalarán plataformas para acceder al área donde se detectó la interrupción en el flujo de helio. Este gas es fundamental para purgar los motores y presurizar los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos.

Aunque los sistemas funcionaron correctamente durante los ensayos generales con carga de combustible realizados en febrero, el equipo no logró restablecer el flujo de helio durante una operación rutinaria de represurización la noche del sábado 21.

Impacto en el calendario del programa Artemis

La agencia espacial indicó que el acceso y la reparación del problema solo pueden realizarse dentro del VAB. Como consecuencia, quedan descartadas las oportunidades de lanzamiento previstas para marzo.

La misión Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de cinco décadas. Se trata de un paso clave dentro del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna antes de futuras misiones hacia Marte.

La NASA continúa investigando el origen de la falla mientras ajusta el calendario de esta histórica misión tripulada.