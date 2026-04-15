Durante una época en la que el futuro parecía estar a la vuelta de la esquina, Nueva York llevó su ambición al extremo. En pleno auge del llamado “Jet Age”, la ciudad convirtió la azotea de un rascacielos en un aeropuerto funcional. Sí, helicópteros en Manhattan no eran una fantasía, sino parte de la vida diaria.

El edificio Pan Am, hoy conocido como MetLife, se transformó en un punto de salida aérea en pleno Midtown. Desde allí, pasajeros podían evitar el tráfico de la ciudad y volar directamente a los aeropuertos cercanos. El proceso era sorprendentemente eficiente. Los viajeros registraban su equipaje en el piso 57, subían en ascensores de alta velocidad y, en cuestión de minutos, estaban abordando un helicóptero en la azotea.

La experiencia era tan surrealista como exclusiva. Volar entre rascacielos, con vistas directas al Chrysler Building, convertía este servicio en una mezcla de transporte y espectáculo. Los helicópteros, algunos de gran tamaño, despegaban regularmente cargando pasajeros que buscaban ahorrar tiempo en una ciudad donde cada minuto cuenta.

El sueño moderno que duró poco

El sistema operó durante más de una década y representó una de las ideas más audaces del transporte urbano. Sin embargo, el uso de helicópteros en Manhattan también implicaba riesgos que con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar.

El 16 de mayo de 1977, todo cambió. Un helicóptero Sikorsky S-61 se encontraba en la azotea, preparando un vuelo de rutina. De manera inesperada, su tren de aterrizaje falló. La aeronave se inclinó y las aspas comenzaron a golpear la superficie del edificio.

El accidente fue inmediato y devastador. Cuatro personas murieron en el lugar. Pero lo peor estaba por ocurrir. Un fragmento de una de las aspas, de gran tamaño, salió despedido y cayó desde casi 800 pies de altura. Terminó impactando a un peatón en la calle, causando una quinta víctima fatal.

El fin de una idea imposible

Ese mismo día, las autoridades decidieron cerrar el heliopuerto. Nunca volvió a operar. Lo que alguna vez fue símbolo de progreso se convirtió en un recordatorio de los límites de la innovación cuando se enfrenta a la realidad.

Hoy, el edificio sigue en pie, con su azotea plana y silenciosa. Para la mayoría de las personas, es solo otro rascacielos en el skyline de Nueva York. Pero durante un tiempo, fue el escenario de uno de los experimentos urbanos más extremos jamás intentados.

Pensar en helicópteros en Manhattan aterrizando sobre una torre de oficinas puede sonar absurdo hoy. Y quizá lo era. Pero también refleja una época en la que la ciudad creía que podía rediseñar el futuro desde las alturas.