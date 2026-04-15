El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China se ha comprometido a no enviar armas a Irán, en un mensaje publicado este miércoles en su red social Truth.

En el mismo texto, el mandatario también dirigió un mensaje a su homólogo chino, Xi Jinping, al que recordó la capacidad militar estadounidense.

“China ha acordado no mandar armas a Irán”, escribió Trump. Luego añadió una advertencia directa: “Somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo”.

El presidente afirmó además que Pekín ve con buenos ojos la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Según Trump, su decisión de mantener abierto ese paso marítimo beneficia tanto a China como al resto del mundo. “Lo hago también por ellos y por el mundo”, señaló.

En tono más distendido, el mandatario dijo que espera una buena relación con Xi Jinping de cara a su próximo viaje a China, previsto para las próximas semanas.

“Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien. ¿No es eso mejor que pelear?”, comentó.

Sin embargo, cerró su mensaje con una nueva advertencia sobre la superioridad militar de Estados Unidos, en un contexto de tensiones por la guerra con Irán.

El conflicto, iniciado a finales de febrero por Estados Unidos e Israel, se encuentra en una fase de negociación tras el fracaso de una primera ronda de diálogo en Pakistán.

Trump ha asegurado en las últimas horas que la guerra podría estar cerca de su final, mientras se preparan nuevos intentos de negociación.

Durante el actual alto el fuego, el estrecho de Ormuz ha permanecido bajo control militar iraní. En paralelo, Estados Unidos ha intensificado las restricciones para limitar el tráfico de buques vinculados a puertos iraníes, en un intento por presionar económicamente a Teherán.

Estas medidas también podrían afectar a países como China, que mantienen acuerdos comerciales en la región.