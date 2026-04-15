Menu
Home/Noticias/Trump afirma que China no enviará armas a Irán y advierte sobre poder militar de EE.UU.

Trump afirma que China no enviará armas a Irán y advierte sobre poder militar de EE.UU.

Facebook
Twitter
Pinterest
FOTO ARCHIVO. Presidentes Donald Trump y Xi Jinping. EFE/ Yonhap PROHIBIDO SU USO EN COREA DEL SUR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China se ha comprometido a no enviar armas a Irán, en un mensaje publicado este miércoles en su red social Truth.

En el mismo texto, el mandatario también dirigió un mensaje a su homólogo chino, Xi Jinping, al que recordó la capacidad militar estadounidense.

“China ha acordado no mandar armas a Irán”, escribió Trump. Luego añadió una advertencia directa: “Somos muy buenos peleando, si tenemos que hacerlo”.

El presidente afirmó además que Pekín ve con buenos ojos la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Según Trump, su decisión de mantener abierto ese paso marítimo beneficia tanto a China como al resto del mundo. “Lo hago también por ellos y por el mundo”, señaló.

En tono más distendido, el mandatario dijo que espera una buena relación con Xi Jinping de cara a su próximo viaje a China, previsto para las próximas semanas.

“Estamos trabajando de manera inteligente y muy bien. ¿No es eso mejor que pelear?”, comentó.

Sin embargo, cerró su mensaje con una nueva advertencia sobre la superioridad militar de Estados Unidos, en un contexto de tensiones por la guerra con Irán.

El conflicto, iniciado a finales de febrero por Estados Unidos e Israel, se encuentra en una fase de negociación tras el fracaso de una primera ronda de diálogo en Pakistán.

Trump ha asegurado en las últimas horas que la guerra podría estar cerca de su final, mientras se preparan nuevos intentos de negociación.

Durante el actual alto el fuego, el estrecho de Ormuz ha permanecido bajo control militar iraní. En paralelo, Estados Unidos ha intensificado las restricciones para limitar el tráfico de buques vinculados a puertos iraníes, en un intento por presionar económicamente a Teherán.

Estas medidas también podrían afectar a países como China, que mantienen acuerdos comerciales en la región.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Directora de Camp Mystic declara en juicio por inundaciones que dejaron 27 víctimas
April 14, 3:16 PM
By
Noticias
Mamdani anuncia en Harlem el primer supermercado municipal para combatir el alto costo de los alimentos
April 14, 1:37 PM
By
Noticias
Flota petrolera cubana permanece inactiva en plena crisis energética
April 14, 11:32 AM
By
Noticias
Chevron prevé aumentar el peso del crudo venezolano en sus refinerías de Estados Unidos
April 14, 11:28 AM
By
Noticias
Congreso de EE.UU. retoma sesiones en medio de escándalos y crisis interna
April 14, 11:11 AM
By
Noticias
Acusan a joven de atacar con cóctel molotov la casa de Sam Altman en San Francisco
April 14, 8:22 AM
By
Noticias
Irán propone suspender su programa nuclear durante cinco años en diálogo con Estados Unidos
April 14, 6:20 AM
By
Noticias
Bodegueros critican a Mamdani por plan de supermercado público en Harlem
April 14, 4:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *