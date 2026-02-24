La periodista de NBC Savannah Guthrie anunció este martes una recompensa de un millón de dólares por información que ayude a localizar a su madre desaparecida de Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, de 84 años, al cumplirse 24 días desde que fue reportada como desaparecida en Arizona.

La conductora del programa matutino TODAY publicó un mensaje en video en el que pidió a quien tenga información que se presente.

“Si has estado esperando y no estabas seguro, deja que esta sea la señal. Por favor, da un paso al frente y ayúdanos a traer a nuestra mamá a casa”, expresó.

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero en su vivienda al norte de Tucson.

Recompensa por la madre desaparecida de Savannah Guthrie

La periodista aseguró que la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida, aunque reconoció la posibilidad de un desenlace distinto. La recompensa será otorgada por información que permita recuperarla, viva o muerta.

A la oferta privada se suman 100.000 dólares del FBI y otros 100.000 aportados por un donante anónimo.

Las autoridades no han revelado la identidad de posibles sospechosos ni el móvil del caso, aunque han indicado que podría tratarse de un ataque dirigido.

Investigación en curso y apoyo en la frontera

El caso ha movilizado a más de 400 agentes locales, estatales y federales. Según informes preliminares, se han recuperado muestras de ADN vinculadas a un posible sospechoso aún no identificado.

Además, el caso ha trascendido hasta la frontera con México. Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se han sumado a los esfuerzos en Arizona, mientras que el Gobierno mexicano indicó que no existen indicios de que la mujer esté en su territorio.

Fuentes relacionadas con la investigación señalaron que el caso podría entrar en una nueva fase con menos recursos, aunque con un equipo especializado enfocado en el seguimiento a largo plazo.

Mientras tanto, la familia insiste en que aún cree en un milagro y mantiene la esperanza de encontrarla.