Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara tras violencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no existe “ningún riesgo” para los visitantes que acudan a la capital de Jalisco, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, pese a los hechos violentos registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al garantizar la seguridad en Guadalajara, ciudad que en los últimos días fue escenario de bloqueos carreteros y enfrentamientos armados luego del operativo militar en Tapalpa donde murió el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Todas las garantías, ningún riesgo”, afirmó.

Refuerzan seguridad en Guadalajara tras operativo

Sheinbaum expresó confianza en que la actividad se normalice por completo, especialmente en Jalisco, donde se incrementó la presencia de fuerzas federales.

Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos con integrantes del CJNG tras el abatimiento de su líder.

No obstante, la presidenta señaló que los hechos violentos del lunes fueron menores en comparación con los del domingo, cuando se registraron múltiples bloqueos y ataques.

“Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad”, sostuvo.

Mundial 2026 y estrategia de seguridad

México será sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio en Ciudad de México, además de albergar encuentros en Guadalajara y Monterrey.

En ese contexto, la mandataria insistió en que la seguridad en Guadalajara está garantizada y negó que el operativo contra El Mencho implique un cambio en su estrategia de seguridad.

“No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado”, afirmó, al reiterar que la política del Gobierno se mantiene bajo el principio de atención a las causas y cero impunidad.

La Fiscalía General de la República confirmó el lunes la identidad de El Mencho tras los análisis forenses correspondientes. El capo, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, país que ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG amplió su presencia en varias regiones del país y fortaleció rutas de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.