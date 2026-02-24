Menu
Home/Noticias/Interceptan tercer petrolero por violar bloqueo de crudo en el Caribe

Interceptan tercer petrolero por violar bloqueo de crudo en el Caribe

Facebook
Twitter
Pinterest
Official X account of U.S. European Command -

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero acusado de violar el bloqueo de crudo en el Caribe relacionado con operaciones petroleras de Venezuela y Cuba.

Según el Departamento de Guerra, fuerzas estadounidenses realizaron durante la noche una operación de inspección, interdicción marítima y abordaje del buque Bertha sin incidentes dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico.

Las autoridades sostienen que la embarcación intentó evadir la cuarentena marítima establecida por el presidente Donald Trump sobre buques sancionados que operan en el Caribe.

Tercer buque interceptado por el bloqueo de crudo en el Caribe

El Pentágono indicó que tres embarcaciones intentaron escapar del cerco estadounidense y que las tres han sido capturadas. Antes del Bertha, ya habían sido interceptados el Aquila II y el Veronica III.

De acuerdo con información oficial, el Bertha, registrado bajo bandera de las Islas Cook, habría utilizado el alias “Ekta” y manipulado sus coordenadas para aparentar que se encontraba frente a las costas de Nigeria, una estrategia similar a la empleada por otros tanqueros sancionados.

Operación Lanza del Sur y presión marítima

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una cuarentena marítima a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela como parte de la llamada Operation Lanza del Sur. La medida también incluye envíos de crudo hacia Cuba.

El Pentágono afirmó que las aguas internacionales no serán un refugio para actores sancionados y que las fuerzas estadounidenses continuarán realizando interdicciones cuando consideren que se violan las restricciones impuestas.

Hasta ahora, casi una decena de buques han sido abordados o incautados en el marco de esta operación.

El bloqueo de crudo en el Caribe forma parte de una estrategia más amplia de presión económica sobre el gobierno venezolano y sus socios comerciales.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
NASA aplaza traslado del cohete Artemis II por falla
February 24, 12:00 PM
By
Noticias
Savannah Guthrie ofrece recompensa por su madre desaparecida
February 24, 11:30 AM
By
Noticias
Sheinbaum garantiza seguridad en Guadalajara tras violencia
February 24, 11:15 AM
By
Noticias
Exinstructor del ICE denuncia recorte drástico en entrenamiento de nuevos agentes
February 24, 5:00 AM
By
Noticias
Publicación de Trump sobre Gavin Newsom genera confusión y cruce de mensajes en redes
February 24, 1:00 AM
By
Noticias
Puerto Vallarta amanece en calma tras jornada violenta por la muerte de “El Mencho”
February 23, 8:00 PM
By
Noticias
Wall Street abre en rojo tras nuevo arancel global del 15 % anunciado por Trump
February 23, 11:00 AM
By
Noticias
Mueren 25 miembros de la Guardia Nacional tras ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”
February 23, 10:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *