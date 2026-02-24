El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero acusado de violar el bloqueo de crudo en el Caribe relacionado con operaciones petroleras de Venezuela y Cuba.

Según el Departamento de Guerra, fuerzas estadounidenses realizaron durante la noche una operación de inspección, interdicción marítima y abordaje del buque Bertha sin incidentes dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico.

Las autoridades sostienen que la embarcación intentó evadir la cuarentena marítima establecida por el presidente Donald Trump sobre buques sancionados que operan en el Caribe.

Tercer buque interceptado por el bloqueo de crudo en el Caribe

El Pentágono indicó que tres embarcaciones intentaron escapar del cerco estadounidense y que las tres han sido capturadas. Antes del Bertha, ya habían sido interceptados el Aquila II y el Veronica III.

De acuerdo con información oficial, el Bertha, registrado bajo bandera de las Islas Cook, habría utilizado el alias “Ekta” y manipulado sus coordenadas para aparentar que se encontraba frente a las costas de Nigeria, una estrategia similar a la empleada por otros tanqueros sancionados.

Operación Lanza del Sur y presión marítima

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una cuarentena marítima a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela como parte de la llamada Operation Lanza del Sur. La medida también incluye envíos de crudo hacia Cuba.

El Pentágono afirmó que las aguas internacionales no serán un refugio para actores sancionados y que las fuerzas estadounidenses continuarán realizando interdicciones cuando consideren que se violan las restricciones impuestas.

Hasta ahora, casi una decena de buques han sido abordados o incautados en el marco de esta operación.

El bloqueo de crudo en el Caribe forma parte de una estrategia más amplia de presión económica sobre el gobierno venezolano y sus socios comerciales.