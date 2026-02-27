Las deportaciones beneficiarios DACA fueron confirmadas por el Gobierno del presidente Donald Trump. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que 86 personas protegidas por el programa fueron expulsadas del país en 2025.

En una carta dirigida al senador Richard Durbin, Noem indicó que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre fueron detenidos 261 beneficiarios. Además, aseguró que 241 de ellos tenían antecedentes penales, aunque no precisó los cargos.

DACA fue creado en 2012 durante la Administración de Barack Obama. Su objetivo es proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron siendo menores de edad y permitirles trabajar legalmente.

Debate sobre las deportaciones beneficiarios DACA

La secretaria defendió las medidas citando una decisión judicial en Texas que declaró el programa ilegal por tratarse de una acción administrativa. Asimismo, sostuvo que DACA solo otorga una suspensión temporal de la deportación y no un derecho permanente a permanecer en el país.

Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionaron las acciones del Gobierno. Argumentan que algunos arrestos se basan en acusaciones que luego son desestimadas o carecen de fundamento.

El senador Durbin anunció que investiga denuncias sobre posibles deportaciones injustas. Mientras tanto, el debate sobre el alcance y la vigencia del programa continúa en el ámbito político y judicial.

Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar DACA. No obstante, el Tribunal Supremo determinó que el procedimiento empleado fue inadecuado.

Finalmente, las deportaciones beneficiarios DACA reavivan la discusión sobre la protección legal de quienes llegaron al país en la infancia y su situación ante cambios en la política migratoria.