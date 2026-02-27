El operativo Cuba Florida que terminó con cuatro fallecidos y seis heridos sumó nuevos elementos tras confirmarse que al menos una de las víctimas era ciudadano estadounidense. Así lo indicó un funcionario de Estados Unidos bajo condición de anonimato.

Además, otro de los involucrados contaba con una visa K-1, que permite ingresar al país para contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense. El resto podría ser residente legal permanente, aunque las autoridades no ofrecieron más detalles sobre sus identidades.

El herido identificado como ciudadano estadounidense permanece hospitalizado en Cuba. Mientras tanto, Washington continúa recabando información sobre lo sucedido en aguas territoriales cubanas.

Versiones enfrentadas sobre el operativo Cuba Florida

El viceministro de Exteriores de Cuba aseguró que los ocupantes eran cubanos residentes en Estados Unidos. Asimismo, los acusó de un intento terrorista por estar armados y desobedecer órdenes oficiales.

Sin embargo, el congresista Carlos Giménez sostuvo que algunas víctimas podrían tener ciudadanía estadounidense. Por eso, exigió acceso inmediato a los seis sobrevivientes que siguen bajo custodia.

El funcionario estadounidense confirmó que el dueño del bote, con matrícula de Florida, denunció que la embarcación fue robada por un empleado. Además, indicó que algunos ocupantes tendrían antecedentes penales.

Investigación y cooperación

El propietario del bote, de 65 años, reportó el robo tras ser contactado por las autoridades. Según medios locales en Miami, el incidente ocurrió luego de que la lancha fuera interceptada.

Cuba identificó públicamente a los fallecidos y a los heridos. Mientras tanto, el viceministro afirmó que mantiene comunicación con el Gobierno estadounidense y que existe disposición para cooperar.

Finalmente, el caso del operativo Cuba Florida se desarrolla en un contexto de tensión diplomática, con investigaciones abiertas y versiones divergentes sobre los hechos.