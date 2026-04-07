Karol G vuelve a estar en el centro de la conversación cultural tras protagonizar la nueva portada de Playboy. La artista colombiana aparece en una serie de imágenes que destacan su seguridad y evolución, en una sesión que acompaña con reflexiones personales sobre su carrera y su impacto.

La publicación llega en un momento clave para la cantante. Está a punto de encabezar el festival de Coachella, donde hará historia como una de las figuras principales del evento. Además, su presencia en la revista coincide con una etapa de consolidación internacional.

Una decisión personal con respaldo inesperado

Karol G explicó que antes de aceptar la propuesta buscó consejo en Sofía Vergara. Según relató, la actriz le respondió con entusiasmo, animándola a aprovechar el momento y a no quedarse con dudas en el futuro.

La sesión para la revista fue planteada como una expresión de confianza y control sobre su propia imagen. Por eso, la artista se mostró cómoda con el resultado, destacando la importancia de tomar decisiones que reflejen su identidad.

Coachella como un momento histórico

La cantante también habló sobre su participación en Coachella, donde será una de las figuras principales del cartel. Este logro tiene un significado especial, ya que representa un avance importante para la música latina en escenarios globales.

Además, destacó que su presentación no será solo un concierto. Para ella, será una oportunidad de representar a su comunidad en uno de los festivales más influyentes del mundo.

Una postura cuidadosa sobre temas migratorios

Durante la entrevista, Karol G abordó un tema más delicado: su posición frente a las políticas migratorias en Estados Unidos. La artista reconoció que ha considerado pronunciarse públicamente, pero también admitió que ha recibido recomendaciones para actuar con cautela.

Según explicó, existe preocupación sobre posibles consecuencias que podrían afectar su carrera, como restricciones migratorias. Por eso, ha optado por esperar el momento adecuado para expresarse.

El equilibrio entre visibilidad y responsabilidad

La artista reflexionó sobre el papel que tiene como figura pública. Reconoce que cuenta con una plataforma amplia, pero también entiende los riesgos asociados a ciertas posturas.

Finalmente, aseguró que cuando decida hablar lo hará con intención y claridad. Su objetivo será utilizar su voz para representar a su comunidad de manera significativa, en el momento en que considere que puede generar un verdadero impacto.