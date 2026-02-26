El sorteo Champions octavos de este viernes marcará el camino de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid hacia la final de Budapest. Cada uno afronta dos escenarios muy distintos, con rivales de máxima exigencia o alternativas más accesibles.

El acto se celebrará en la sede de la UEFA en Nyon y no solo definirá los cruces de octavos, sino también el lado del cuadro hasta la final. Por eso, el impacto del sorteo será inmediato para los tres clubes españoles.

Barcelona ante un reto desigual

El Barcelona puede enfrentarse al París Saint Germain o al Newcastle. El equipo francés, vigente campeón de Europa, representa una amenaza evidente por su plantilla y su trayectoria reciente. Además, ya ha demostrado su capacidad competitiva esta temporada.

En cambio, el Newcastle aparece como un adversario menos intimidante. Aunque compite en la Premier, su rendimiento doméstico ha sido irregular. Sin embargo, en la Champions ha mostrado mayor consistencia.

Real Madrid entre potencia y sorpresa

Para el conjunto blanco, el sorteo Champions octavos ofrece al Manchester City o al Sporting de Portugal. El equipo inglés, dirigido por Pep Guardiola, es uno de los favoritos al título y cuenta con figuras de primer nivel.

Por otra parte, el Sporting lisboeta es segundo en Portugal y ha firmado una campaña sólida en Europa. Aun así, sobre el papel, representa una dificultad menor que el City.

Atlético frente a la exigencia inglesa

El Atlético de Madrid se medirá al Liverpool o al Tottenham. El conjunto de Anfield combina experiencia europea con una plantilla repleta de talento. Además, ya derrotó a los rojiblancos en la fase previa.

El Tottenham, aunque campeón reciente de la Liga Europa, atraviesa una temporada irregular en su liga. De este modo, el cruce sería menos exigente en comparación con el Liverpool.

Finalmente, el sorteo Champions octavos no solo definirá rivales inmediatos. También condicionará el recorrido completo hacia la final del 30 de mayo en el Puskas Arena, donde solo uno levantará el trofeo.