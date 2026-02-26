Menu
Lanzan concurso nacional Raíces para destacar historia hispana en EE.UU.

Fotografía de archivo del periodista y autor del concurso, Guillermo Fesser. EFE/ Angel Colmenares

El concurso Raíces EEUU fue presentado como una iniciativa nacional que busca impulsar a estudiantes de secundaria y preparatoria a reflexionar sobre la historia y la cultura hispana en sus comunidades. La convocatoria surge en el contexto del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

La iniciativa es promovida por Friends of the National Museum of the American Latino, en colaboración con la Embajada de España y la empresa Vista Higher Learning. Además, fue creada por el periodista Guillermo Fesser, quien destacó que el objetivo es ampliar la mirada sobre el pasado estadounidense.

Según explicó, el concurso no pretende simplificar la historia. Por el contrario, busca incorporar perspectivas poco reconocidas y conectar el legado hispano con la realidad actual de las comunidades.

Cómo funciona el concurso Raíces EEUU

Los participantes deberán presentar ensayos de hasta 3.000 palabras. En ellos podrán abordar desde nombres de calles y tradiciones hasta figuras locales, organizaciones y negocios vinculados a la cultura hispana.

Un jurado integrado por líderes, periodistas y personalidades del ámbito cultural evaluará los trabajos. Entre sus miembros figuran el chef José Andrés, el ejecutivo Luis Fernández, la periodista Cecilia Vega y la exembajadora Julissa Reynoso.

Los finalistas serán reconocidos en una ceremonia en Washington D.C. el 3 de octubre de 2026. Asimismo, los ensayos seleccionados formarán parte de la próxima publicación de Fesser titulada “Hispanic Roots of the United States”.

Reconocimiento y proyección histórica

El concurso Raíces EEUU también otorgará premios como una moneda de plata de la Real Casa de la Moneda de España y un viaje educativo a España con todos los gastos cubiertos.

La iniciativa forma parte de un conjunto más amplio de actividades conmemorativas organizadas por España para destacar su papel en la independencia estadounidense y en el desarrollo posterior del país.

Finalmente, los organizadores subrayan que al documentar la historia local, los jóvenes no solo aprenden del pasado. También contribuyen a preservar y proyectar esas narrativas hacia el futuro.

El Especialito

El Especialito

