El lunes 8 de diciembre se presenta con una energía altamente productiva y orientada a la acción, marcada por la presencia de Marte en Capricornio. Este tránsito impulsa la ambición, la disciplina y la necesidad de establecer estructuras sólidas. Es un día ideal para planificar a largo plazo, asumir responsabilidades y trabajar metódicamente hacia objetivos profesionales. Además, la conjunción de la Luna en Aries aportará un toque de iniciativa y rapidez en las decisiones, pero también puede generar impaciencia. La clave del día es canalizar la energía marciana con la audacia ariana para construir bases firmes, especialmente en el ámbito laboral y de las finanzas. Presta atención a la tendencia a la rigidez y busca momentos para estirar el cuerpo y la mente.



Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Con la Luna transitando por tu signo, sentirás un impulso extra de energía y la necesidad de tomar la iniciativa. La influencia de Marte en Capricornio te exige que canalices esa fuerza en tareas concretas y con visión de futuro. Es el momento de planificar tus compromisos sociales y financieros para las próximas semanas. Evita la impulsividad en las compras.

Afirmación: “Mi energía y disciplina crean la estructura necesaria para un futuro exitoso.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Aries (Inicio del Día). Este tránsito en tu signo te dota de coraje y te empuja a la acción. Utiliza este boost de energía para comenzar proyectos y listas pendientes.

Números de la Suerte: 1, 8, 10

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Este es un día estelar para tu carrera. La alineación de planetas favorece el reconocimiento y la estabilidad profesional. Sin embargo, no te conformes. Aprovecha la energía de Marte en Capricornio para detectar y resolver cualquier obstáculo sutil que pueda limitar tu ascenso. A nivel personal, la comunicación con tu pareja exige franqueza para disipar malentendidos o tensiones latentes.

Afirmación: “Mi dedicación me lleva a la cima, y mi honestidad fortalece mis relaciones.”

Acontecimiento Astrológico: Trígono Sol-Plutón (Aproximado). Aunque no es exacto el día, la energía del Sol en Sagitario en trígono con Plutón en Capricornio favorece transformaciones profundas y positivas en el ámbito profesional y financiero.

Números de la Suerte: 4, 12, 20.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Un período de cambios significativos se abre ante ti, tanto en lo profesional como en lo personal. La energía estructurada de Capricornio a través de Marte impulsa la redefinición de tu rol laboral. Mantente flexible y receptivo; estos cambios son palancas para tu crecimiento. En el amor, tu pareja planea una sorpresa para romper la rutina. Acéptala con entusiasmo y evita la tendencia a sobreanalizar el gesto.

Afirmación:Marte en Capricornio en el sector de las transformaciones. Esto activa un deseo de tomar control sobre las deudas, inversiones y la vida íntima.

Acontecimiento Astrológico: Mercurio en la Casa 6 (Trabajo), pidiendo originalidad y agudeza para crear nuevos negocios.

Números de la Suerte: 5, 7, 21

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Las emociones están a flor de piel, Cáncer. La Luna en Aries intensifica tu sensibilidad, y aunque tu sensualidad está alta, puedes caer en la crítica excesiva hacia los demás. Recuerda que la necesidad de seguridad no debe traducirse en control. Para pasar un día armónico, practica la empatía y reduce el foco en las imperfecciones ajenas.

Afirmación: “Mi sensibilidad es mi fuerza, y elijo la aceptación sobre la crítica.”

Acontecimiento Astrológico: Oposición Luna en Aries – Venus en Libra (Cercana). Esta tensión astral puede generar un conflicto entre tus necesidades emocionales (Luna) y el deseo de armonía en las relaciones (Venus). Busca el equilibrio en el dar y el recibir.

Números de la Suerte: 2, 6, 22

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El cosmos te exige una inmersión total en un proyecto o estudio. La concentración será tu mayor activo. Con Marte enfocando la energía en tu zona de trabajo diario, la disciplina es clave para asegurar el éxito. En el terreno amoroso, tu determinación finalmente da frutos: una conquista largamente anhelada se materializa. Mantén tu carisma, pero también la seriedad en tus compromisos.

Afirmación:“Mi concentración me lleva al éxito profesional y mi confianza me asegura el triunfo en el amor.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en Capricornio en el sector de la rutina y la salud. Este tránsito te da la tenacidad para abordar proyectos complejos y establecer rutinas de bienestar.

Números de la Suerte: 3, 19, 23

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

La procrastinación puede costarte caro hoy. La influencia de Capricornio te presiona a tomar decisiones pendientes que, si se postergan, podrían crear un efecto bola de nieve. Dedica tiempo a la introspección para evaluar las opciones con calma, pero actúa antes de que termine el día. La tranquilidad que buscas vendrá de la mano de la acción responsable.

Afirmación:“Tomo decisiones firmes y oportunas, liberando mi mente de preocupaciones.”

Acontecimiento Astrológico: Cuadratura Luna en Aries – Plutón en Capricornio (Cercana). Esta tensión puede generar una sensación de urgencia o presión para transformar algo profundamente. La clave es no ceder al pánico y tomar decisiones informadas.

Números de la Suerte: 6, 9, 15

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

La energía astral de hoy es un regalo para los nativos de Libra con espíritu emprendedor. La estabilidad de Capricornio favorece los proyectos propios, especialmente los relacionados con negocios y alianzas. El ámbito laboral en general experimentará mejoras. Aprovecha este período expansivo para sembrar las semillas de futuros éxitos.

Afirmación: “La armonía y el equilibrio guían mis negocios hacia la prosperidad y el reconocimiento.”

Acontecimiento Astrológico: Venus en Libra (Regente del signo). Venus en su propio signo otorga magnetismo, facilidad para las negociaciones y un gusto refinado que beneficia las interacciones sociales y comerciales.

Números de la Suerte: 7, 11, 22

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu atención se dirige hacia el bienestar integral. La salud y la búsqueda de nuevos enfoques de autocuidado se vuelven centrales, activadas por la exploración (lecturas, viajes, conversaciones). Es un excelente día para investigar técnicas alternativas que te permitan modificar hábitos de forma constructiva. Este enfoque en la salud repercutirá positivamente en tu entorno doméstico.

Afirmación: “Me comprometo con mi bienestar, adoptando hábitos que transforman positivamente mi vida.”

Acontecimiento Astrológico: Marte en Capricornio en el sector de la comunicación y el aprendizaje. Esto facilita la investigación profunda y la adopción disciplinada de nuevos conocimientos sobre salud y bienestar.

Números de la Suerte: 9, 13, 18

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Has superado una etapa emocional difícil, Sagitario. El pasado amoroso ya no te define. Te sientes liberado de viejas dependencias y listo para interactuar sin miedos. Si el destino te pone cara a cara con una antigua pareja, la verás desde una perspectiva de madurez y desapego. Tu optimismo es palpable y tu futuro emocional es claro y sin ataduras

Afirmación: “Soy libre de mi pasado y abrazo mi presente con una energía renovada y alegre.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Sagitario. Con tu regente en casa, tu optimismo y deseo de libertad están al máximo. Esto te permite ver las situaciones pasadas con perspectiva y sabiduría.

Números de la Suerte: 3, 14, 22

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

El cosmos te invita a expandir tus horizontes. Estos días son perfectos para planear o embarcarte en viajes, conectar con culturas diferentes o iniciar el aprendizaje de un nuevo idioma. La energía de tu regente te impulsa a romper la rutina con innovación y a descubrir que salir de tu zona de confort es más fácil de lo que pensabas. Nuevos estímulos nutrirán tu imaginación.

Afirmación:“Mi audacia me abre puertas a nuevas culturas y expande mi realidad personal y profesional.

Acontecimiento Astrológico:Marte en tu signo. La presencia del planeta de la acción y la energía en Capricornio te da una fuerza inagotable para iniciar proyectos a largo plazo y tomar riesgos calculados.

Números de la Suerte: 1, 8, 17

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Aunque el futuro promete cambios emocionantes, el presente te puede parecer lento o monótono. La paciencia es tu mejor aliada ahora. Utiliza tu ingenio para inyectar novedad en tu rutina. Esta etapa, aunque aburrida, te está brindando experiencias fundamentales que cimentarán tu crecimiento futuro. Mantente firme y positivo.

Afirmación: “Permito que el proceso se desarrolle, sabiendo que la paciencia es la clave de mi evolución.”

Acontecimiento Astrológico: Saturno en Acuario (Retroceso lejano pero influencia estructural). Saturno en tu signo a lo largo del año pasado te ha exigido madurez y responsabilidad, lo que ahora se traduce en una etapa de consolidación, aunque parezca lenta.

Números de la Suerte: 4, 11, 29

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Tu salud física y emocional necesita atención. Un dolor, probablemente de cabeza, puede interferir con tus responsabilidades. No te exijas demasiado y date permiso para descansar. A nivel emocional, una noticia inesperada al llegar a casa podría desestabilizarte. Apóyate en tu intuición para manejar la situación y busca consuelo en la calma.

Afirmación: “”Mi cuerpo me habla, y atiendo a sus necesidades con cuidado y compasión.

Acontecimiento Astrológico: Neptuno en Piscis (Regente del signo). La influencia de Neptuno en tu signo puede aumentar la sensibilidad a nivel físico y emocional, haciendo que las vibraciones externas te afecten más. Prioriza el descanso.

Números de la Suerte: 9,12, 16