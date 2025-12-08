El jamón horneado con glaseado de piña es un clásico de las cenas festivas. Es jugoso, dulce y ligeramente caramelizado, con un aroma tropical que combina perfectamente con el sabor salado del jamón. El glaseado de piña crea una capa brillante y deliciosa, y el horneado lento permite que los jugos se integren sin resecar la carne. Es un plato vistoso, fácil de preparar y perfecto para servir en reuniones familiares o cenas especiales.

Ingredientes (8–10 porciones)

Para el jamón

1 jamón cocido de 7–9 libras (3–4 kg), con hueso

1 taza de jugo de piña

1 taza de azúcar morena

¼ taza de miel

2 cucharadas de mostaza Dijon

2 cucharadas de vinagre de manzana

½ cucharadita de clavos molidos o 6–8 clavos enteros

Rodajas de piña (opcional para decorar)

Cerezas marrasquino (opcional)

Preparación

1. Prepara el jamón

Precalienta el horno a 325 °F / 165 °C. Coloca el jamón en una bandeja grande, con el lado del corte hacia abajo. Con un cuchillo, haz cortes superficiales en forma de rombos sobre la superficie del jamón. Inserta clavos enteros en algunos puntos si deseas un aroma más intenso.

2. Prepara el glaseado

En una olla pequeña, mezcla el jugo de piña, azúcar morena, miel, mostaza y vinagre. Cocina a fuego medio hasta que hierva suavemente y espese ligeramente (6–8 minutos). Reserva una parte para barnizar al final.

3. Hornea

Cubre el jamón ligeramente con papel aluminio. Hornea 1 hora y 30 minutos, barnizando cada 20–25 minutos con el glaseado. Para un acabado más dorado, retira el aluminio en los últimos 20 minutos. Si deseas decorarlo, coloca rodajas de piña y cerezas durante los últimos 10 minutos de cocción.

4. Servir

Deja reposar el jamón 10–15 minutos antes de cortar. Sirve con jugos del fondo o con el glaseado reservado.

Consejos

Para un glaseado más espeso, añade una cucharada de maicena disuelta en agua y cocina un par de minutos.

El jamón cocido ya viene listo, así que el objetivo es calentarlo y caramelizarlo sin secarlo.

Guarda las sobras para sándwiches, dips o breakfast hash.

El jamón horneado con glaseado de piña es dulce, salado y totalmente festivo, ideal para cualquier mesa especial.