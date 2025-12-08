El jamón horneado con glaseado de piña es un clásico de las cenas festivas. Es jugoso, dulce y ligeramente caramelizado, con un aroma tropical que combina perfectamente con el sabor salado del jamón. El glaseado de piña crea una capa brillante y deliciosa, y el horneado lento permite que los jugos se integren sin resecar la carne. Es un plato vistoso, fácil de preparar y perfecto para servir en reuniones familiares o cenas especiales.
Ingredientes (8–10 porciones)
Para el jamón
- 1 jamón cocido de 7–9 libras (3–4 kg), con hueso
- 1 taza de jugo de piña
- 1 taza de azúcar morena
- ¼ taza de miel
- 2 cucharadas de mostaza Dijon
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- ½ cucharadita de clavos molidos o 6–8 clavos enteros
- Rodajas de piña (opcional para decorar)
- Cerezas marrasquino (opcional)
Preparación
1. Prepara el jamón
- Precalienta el horno a 325 °F / 165 °C.
- Coloca el jamón en una bandeja grande, con el lado del corte hacia abajo.
- Con un cuchillo, haz cortes superficiales en forma de rombos sobre la superficie del jamón.
- Inserta clavos enteros en algunos puntos si deseas un aroma más intenso.
2. Prepara el glaseado
- En una olla pequeña, mezcla el jugo de piña, azúcar morena, miel, mostaza y vinagre.
- Cocina a fuego medio hasta que hierva suavemente y espese ligeramente (6–8 minutos).
- Reserva una parte para barnizar al final.
3. Hornea
- Cubre el jamón ligeramente con papel aluminio.
- Hornea 1 hora y 30 minutos, barnizando cada 20–25 minutos con el glaseado.
- Para un acabado más dorado, retira el aluminio en los últimos 20 minutos.
- Si deseas decorarlo, coloca rodajas de piña y cerezas durante los últimos 10 minutos de cocción.
4. Servir
Deja reposar el jamón 10–15 minutos antes de cortar. Sirve con jugos del fondo o con el glaseado reservado.
Consejos
- Para un glaseado más espeso, añade una cucharada de maicena disuelta en agua y cocina un par de minutos.
- El jamón cocido ya viene listo, así que el objetivo es calentarlo y caramelizarlo sin secarlo.
- Guarda las sobras para sándwiches, dips o breakfast hash.
El jamón horneado con glaseado de piña es dulce, salado y totalmente festivo, ideal para cualquier mesa especial.