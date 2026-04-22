Las costillas de res estilo coreano, conocidas como galbi, no dependen solo del fuego, sino del tiempo. El marinado es el que define el plato. No es agresivo, pero sí profundo. Mezcla lo dulce, lo salado y lo aromático de una forma que transforma completamente la carne.

En Corea, estas costillas suelen cocinarse a la parrilla, a fuego directo, donde el azúcar del marinado se carameliza y crea esa superficie dorada que concentra el sabor. No se trata de cubrir la carne, sino de acompañarla.

Para hacerlas en casa, lo importante es darles tiempo y no apresurar el proceso.

Ingredientes

1 kg de costillas de res estilo coreano (corte delgado)

1/2 taza de salsa de soya

1/4 taza de azúcar morena

2 cucharadas de miel

1/4 taza de agua

1 pera asiática rallada o 1/2 manzana como sustituto

3 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre rallado

2 cucharadas de aceite de sésamo

2 cebollines en rodajas

Pimienta al gusto

Preparación

Primero, en un recipiente grande, mezcla la salsa de soya, el azúcar, la miel y el agua hasta disolver bien.

Luego, añade la pera rallada, el ajo, el jengibre, el aceite de sésamo y la pimienta. Mezcla hasta obtener un marinado uniforme.

A continuación, incorpora las costillas y asegúrate de que queden bien cubiertas. Cubre y deja marinar al menos 4 horas. Si puedes, déjalas toda la noche.

Cuando estén listas, retira el exceso de marinado y cocina las costillas en una parrilla o sartén a fuego medio-alto. Cocínalas pocos minutos por lado hasta que estén bien doradas y caramelizadas.

Finalmente, espolvorea los cebollines por encima antes de servir.

Consejos útiles

No omitas la fruta rallada. Ayuda a ablandar la carne y aporta dulzor natural.

Evita fuego demasiado alto. El azúcar puede quemarse antes de que la carne esté lista.

No satures la parrilla. Dale espacio a cada pieza para que se dore bien.

Sirve con arroz blanco o hojas de lechuga para envolver.

Recién hechas, las costillas de res coreanas tienen ese equilibrio que no necesita explicación. El exterior ligeramente caramelizado contrasta con una carne jugosa que conserva todo el sabor del marinado. No es un plato complicado, pero sí uno que exige atención. Cuando se hace bien, no sobra nada.