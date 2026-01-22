Dos veces al año, Hawái experimenta un fenómeno tan simple como desconcertante. Durante unos minutos, los objetos verticales dejan de proyectar sombra alguna. Este evento se conoce como Lahaina Noon y ocurre cuando el Sol se posiciona exactamente sobre la cabeza al mediodía solar.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos raros, Lahaina Noon no requiere telescopios ni instrumentos especiales. Basta con observar postes, árboles o edificios para notar algo inusual. Las sombras desaparecen por completo o quedan ocultas justo debajo de los objetos. Para muchos visitantes, el efecto parece antinatural, como si las leyes básicas de la luz hubieran fallado.

Este fenómeno solo ocurre en regiones ubicadas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Hawái se encuentra dentro de esta franja tropical, lo que permite que el Sol pase directamente sobre el archipiélago en determinados momentos del año. Debido a la inclinación del eje terrestre y al movimiento orbital de la Tierra, este alineamiento sucede dos veces anualmente.

En Hawái, Lahaina Noon suele presentarse entre mayo y julio, aunque las fechas exactas varían según la isla y la latitud. El evento dura apenas unos minutos, pero es lo suficientemente preciso como para ser calculado con exactitud por astrónomos.

El nombre proviene de la ciudad de Lahaina, en la isla de Maui, donde el fenómeno fue documentado y promovido como una curiosidad científica y educativa. Hoy en día, escuelas y observatorios locales aprovechan la ocasión para enseñar sobre astronomía, estaciones y el movimiento del Sol.

Más allá de lo visual, Lahaina Noon también es un recordatorio de cómo la posición de la Tierra en el espacio influye directamente en la vida cotidiana. En la mayoría del mundo, el Sol nunca alcanza una posición perfectamente vertical. Por eso, muchas personas jamás experimentarán un día sin sombras.

Aunque el fenómeno es inofensivo, también ha servido para generar conciencia sobre la intensidad del Sol en regiones tropicales. Durante Lahaina Noon, la radiación solar es especialmente directa, lo que aumenta el riesgo de quemaduras si no se toman precauciones.

En un planeta lleno de eclipses, lluvias de meteoros y eventos espectaculares, Lahaina Noon destaca por su sencillez. No hay luces ni explosiones cósmicas. Solo el Sol, la Tierra y un instante perfecto en el que las sombras desaparecen.