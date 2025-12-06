Dormir bien comienza mucho antes de apagar la luz. La elección de los alimentos que consumimos por la noche puede marcar la diferencia entre un sueño profundo y reparador o una noche llena de interrupciones. Según especialistas en nutrición y salud del sueño, ciertos alimentos pueden favorecer la producción de melatonina y serotonina, hormonas clave para regular el descanso, mientras que otros dificultan la digestión y alteran los ciclos nocturnos.

Cómo influye la comida en el sueño

El cuerpo humano necesita estabilidad para conciliar el sueño. Las comidas muy pesadas, picantes o ricas en grasa pueden provocar acidez, inflamación o digestiones lentas que interfieren con el descanso. En cambio, alimentos ricos en triptófano, magnesio y carbohidratos complejos ayudan a relajar el sistema nervioso y prepararlo para dormir.

Además, lo que comemos tiene un impacto directo en el ritmo circadiano. Consumir los alimentos adecuados en las horas previas a dormir ayuda a sincronizar el reloj biológico, favoreciendo un sueño más profundo y continuo.

Los mejores alimentos para dormir mejor

Guineo

Rico en potasio y magnesio, ayuda a relajar los músculos y reduce la tensión física acumulada durante el día.

Avena

Contiene melatonina natural y carbohidratos complejos que inducen una sensación de calma.

Yogur natural

Aporta calcio, mineral clave para la producción de melatonina. También cuida la salud intestinal, importante para regular el sueño.

Almendras

Ricas en grasas saludables y magnesio, perfectas para quienes necesitan un snack ligero antes de dormir.

Té de manzanilla

Con propiedades relajantes, reduce el estrés y prepara el cuerpo para el descanso.

Kiwi

Estudios han asociado el consumo de kiwi con una mejora en la duración y eficiencia del sueño gracias a sus antioxidantes y serotonina natural.

Pavo o pollo

Proteínas ligeras ricas en triptófano, precursor de la serotonina.

Alimentos que es mejor evitar antes de dormir

Comidas muy picantes o ricas en grasa.

Cafeína y bebidas energéticas.

Chocolate negro en grandes cantidades.

Alcohol, que da sensación de sueño pero interrumpe las fases profundas.

Azúcares simples que pueden causar despertares nocturnos.

Un descanso que se construye desde la cocina

Pequeños cambios en los hábitos nocturnos pueden mejorar notablemente la calidad del sueño. Elegir alimentos ligeros y nutritivos es una estrategia sencilla que favorece la relajación y ayuda a que el cuerpo entre en un descanso natural, estable y reparador.