Menu
Home/Videos/Juanes, Bomba Estéreo – Muérdeme (Official Video)

Juanes, Bomba Estéreo – Muérdeme (Official Video)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: Juanes/YouTube/ VEVO

Juanes y Bomba Estéreo llegan con Muérdeme, un temazo que mezcla cumbia, sabor caribeño y esa sensualidad que te atrapa desde el primer acorde. En el Juanes Bomba Estéreo Muérdeme video oficial, los paisajes tropicales y la vibra caribeña sirven de escenario perfecto para una historia de pasión, deseo y entrega. La canción combina guitarras, ritmos latinos y una voz que invita a dejarse llevar, mientras las imágenes sumergen al espectador en una atmósfera cálida de fiesta, sabor y nostalgia. Es una colaboración que suena a verano eterno, a ese calorcito que calma todo, y te invita a bailar incluso con el alma.

Este estreno es más que un video — es una experiencia sensorial que te hace sentir lo tropical con cada latido.

¡Disfruta el video!

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Reik, Gabito Ballesteros – Viernes (Video Oficial)
December 5, 9:00 AM
By
Videos
Tito “El Bambino” X Farruko – Temporal (Official Video)
December 4, 9:00 AM
By
Videos
Kany García estrena Tierra Mía (Video Oficial)
December 3, 9:00 AM
By
Videos
Romeo Santos & Prince Royce – Estocolmo (Official Video)
November 28, 11:00 AM
By
Videos
Alejandro Sanz – Las guapas (Video Oficial)
November 22, 3:01 PM
By
Videos
Ozuna, Beéle, Ovy On The Drums – Enemigos (Video Oficial)
November 22, 11:00 AM
By
Videos
Laura Pausini, Yami Safdie – ESO Y MÁS (Official Video)
November 21, 11:05 AM
By
Videos
Santana, Carín León – Velas (Official Video)
November 12, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *