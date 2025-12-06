Menu
Rauw Alejandro anuncia un concierto gratuito en Santo Domingo para cerrar un año histórico

Foto de archivo del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. EFE/ Octavio Guzmán

Rauw Alejandro cerrará su 2025 con una celebración a lo grande. El artista puertorriqueño ofrecerá un concierto gratuito en Santo Domingo el 13 de diciembre, un gesto con el que busca agradecer el respaldo del público dominicano. El anuncio llegó a través de un video en sus redes sociales, donde el cantante compartió el espíritu festivo de esta nueva etapa que describe como un año histórico en su carrera.

El evento, titulado Noche Caribeña, tendrá lugar en el Parque Eugenio María de Hostos, en pleno malecón de la capital dominicana. La propuesta promete una producción de alto nivel con bailarines, invitados especiales y un repertorio diseñado para unir a distintas generaciones. Para reforzar ese tono caribeño, el video muestra a Rauw Alejandro disfrutando un mangú tradicional mientras escucha su bachata Silencio en una radio antigua, una imagen que conecta directamente con el público de la isla.

La presencia de Rauw Alejandro en República Dominicana se presenta como un regreso esperado tras dos años sin presentaciones allí. Durante ese tiempo, el artista recorrió Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con su gira Cosa Nuestra World Tour, que consolidó su posición como una de las voces más influyentes de la música latina actual. Su visión artística también fue reconocida en 2025 con el Premio Herencia Hispana en la categoría Visión, un homenaje a su impacto global y a sus aportes al sonido latino contemporáneo.

La Noche Caribeña incluirá invitados especiales que representan la diversidad musical dominicana. Habrá figuras del merengue y la bachata, además de artistas urbanos que han marcado la nueva ola del país. Los organizadores detallan que la puesta en escena buscará capturar la esencia del Caribe a través de ritmos tradicionales y fusiones modernas, una mezcla que encaja con la versatilidad de Rauw Alejandro.

El repertorio incluirá canciones de sus álbumes Cosa Nuestra y Cosa Nuestra: Capítulo 0, proyectos donde el artista exploró géneros como la salsa, la plena y la bomba, además de rendir homenaje a sus raíces puertorriqueñas. La combinación de estos estilos en un concierto masivo en Santo Domingo apunta a una noche de celebración cultural en la que la música urbana y las tradiciones caribeñas convivirán en un mismo escenario.

Para Rauw Alejandro, el concierto en Santo Domingo no solo marca el cierre de un ciclo, sino también un gesto simbólico hacia un público que ha acompañado su crecimiento creativo. Noche Caribeña se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del cierre de año en República Dominicana.

