El Real Madrid Celta marca el retorno del equipo de Xabi Alonso al Santiago Bernabéu después de 37 días lejos de casa. El Real Madrid Celta llega en un momento clave, con el conjunto blanco obligado a demostrar que la reacción mostrada en San Mamés no fue un simple destello, sino un punto de inflexión en su pelea por recuperar el liderato de LaLiga. El duelo enfrenta a un Celta de Vigo frágil en resultados y a un Real Madrid que busca estabilidad emocional y futbolística.

Treinta y siete días sin pisar el Bernabéu fueron consecuencia del evento de la NFL celebrado en el estadio, un condicionante que obligó a encadenar seis partidos consecutivos como visitante. Los empates frente a Rayo, Elche y Girona levantaron dudas, mientras que la derrota europea en Liverpool terminó de tensar el ambiente. La victoria en San Mamés aportó el impulso necesario y devolvió autoridad a un equipo que ya había mostrado señales positivas en Grecia frente al Olympiacos.

El liderazgo de Kylian Mbappé continúa siendo el eje del equipo. Con 25 de los 44 tantos madridistas, domina tanto LaLiga como la competición europea. El partido contra el Celta llega en medio de un plan táctico que por fin funcionó para Xabi Alonso, aunque las lesiones vuelven a complicarlo. Trent Alexander Arnold recayó después de su mejor semana, Dani Carvajal sigue fuera y la zaga suma las bajas de Huijsen, Alaba y Mendy. Joan Martínez, canterano, refuerza una convocatoria necesitada de soluciones.

En el centro del campo, Eduardo Camavinga está disponible tras recuperarse del esguince que sufrió en Bilbao. Su presencia sería clave para mantener el equilibrio junto a Tchouaméni, Valverde y Bellingham. No obstante, la cercanía del duelo ante el Manchester City abre la opción de que Arda Güler entre en la alineación inicial. La posición de Valverde, que puede ocupar el lateral o el interior derecho, condicionará la estructura definitiva.

El Celta de Vigo viaja con más incertidumbres que certezas. Los últimos encuentros en Europa League, LaLiga y Copa del Rey dejaron una imagen débil, marcada por problemas en las jugadas a balón parado, dependencia ofensiva de Borja Iglesias y falta de fluidez en la creación. Aun así, el equipo de Claudio Giráldez ha sumado más puntos fuera que en Balaídos.

El entrenador celeste recupera a varios titulares tras las rotaciones en Copa. Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Carl Starfelt volverán a la defensa, con Radu en la portería y Moriba reforzando el centro del campo. Javi Rueda cubrirá la banda derecha, mientras Sergio Carreira ocupará la izquierda. En ataque, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias parecen inamovibles, con Aspas y Pablo Durán disputando el último puesto ofensivo.

El Bernabéu se prepara para una noche decisiva en la que el Real Madrid debe confirmar su reacción frente a un Celta que busca señales de identidad y estabilidad.