Brahim Díaz regresó a los entrenamientos del Real Madrid con un mensaje claro para la nueva temporada. El atacante hispano-marroquí aseguró que el equipo debe seguir ganando porque representa a un club que siempre aspira a conquistar títulos.

El futbolista se incorporó al trabajo después de disputar el Mundial con Marruecos. La selección africana quedó eliminada en los cuartos de final frente a Francia.

Brahim pasó el reconocimiento médico el lunes antes de ponerse a las órdenes de José Mourinho. Esta será su sexta temporada como jugador del conjunto blanco.

“Tenía muchas ganas de volver, de estar aquí y de ver a los compañeros”, declaró el atacante a Real Madrid Televisión.

Una pretemporada marcada por la intensidad

El jugador valoró positivamente las primeras sesiones de entrenamiento. Según explicó, la plantilla está trabajando con esfuerzo e intensidad para comenzar la competición en las mejores condiciones.

Brahim considera que la preparación está ayudando al equipo a recuperar el ritmo. El objetivo es que los futbolistas alcancen su mejor nivel antes del comienzo oficial de la temporada.

El internacional marroquí fichó por el Real Madrid en enero de 2019 procedente del Manchester City. Ahora inicia una nueva etapa bajo la dirección de Mourinho.

El primer encuentro con Mourinho

Esta es la primera vez que Brahim trabaja con el entrenador portugués. El atacante destacó la preparación del nuevo cuerpo técnico y los consejos que el técnico está ofreciendo a la plantilla.

Según el futbolista, Mourinho insiste en la intensidad y en aprovechar la calidad individual de cada jugador. Sin embargo, su principal petición se centra en el sacrificio colectivo.

“Que nos sacrifiquemos los unos por los otros y que seamos un equipo”, resumió Brahim al explicar el mensaje transmitido por el entrenador.

El nuevo técnico busca construir un grupo unido capaz de competir durante toda la temporada. Para ello, considera esencial que los jugadores antepongan las necesidades del equipo a los objetivos personales.

Brahim quiere responder a la confianza

A nivel personal, el número 21 aseguró que atraviesa un gran momento. Además de regresar al club después del Mundial, el jugador acaba de casarse.

Brahim afirmó que quiere seguir disfrutando tanto dentro del campo como en su vida personal. También aseguró que se encuentra completamente preparado para ayudar al equipo.

El atacante siente que los seguidores del Real Madrid valoran su estilo de juego. Por esa razón, promete ofrecer su mejor versión cada vez que reciba una oportunidad.

“Estoy al cien por cien para ayudar al equipo”, señaló. Asimismo, recordó que vestir la camiseta blanca implica competir por todos los trofeos disponibles.

El futbolista considera que cada partido debe prepararse con la máxima exigencia. Para Brahim, la identidad del Real Madrid no permite conformarse con menos que la victoria.