La esquiadora suiza Lara Gut-Behrami anunció este miércoles su retirada de la alta competición a los 35 años. Su decisión pone fin a una carrera de casi dos décadas marcada por títulos olímpicos, mundiales y 48 victorias en la Copa del Mundo.

La campeona explicó que desea abandonar el deporte profesional sin sufrir dolores permanentes. Aunque atravesó caídas y lesiones durante su trayectoria, aseguró que actualmente no padece molestias recurrentes.

Gut-Behrami deja el esquí como una de las competidoras alpinas más exitosas de su generación. También se marcha después de una grave lesión en la rodilla izquierda que interrumpió su última temporada.

Una colección de títulos históricos

La suiza ganó dos veces la clasificación general de la Copa del Mundo. Consiguió su primer gran Globo de Cristal en la temporada 2015-2016 y repitió la hazaña en 2023-2024.

Sus 48 victorias se distribuyen entre varias disciplinas. Logró 24 triunfos en supergigante, 13 en descenso, diez en gigante y uno en combinada.

Además, conquistó siete pequeños Globos de Cristal. Seis llegaron en supergigante y otro en gigante, una muestra de su capacidad para dominar diferentes especialidades.

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 se proclamó campeona de supergigante. También consiguió la medalla de bronce en gigante.

Ocho años antes, durante los Juegos de Sochi 2014, había subido al podio con un bronce en descenso.

Su dominio en los Mundiales

Gut-Behrami firmó una de sus mejores actuaciones en el Mundial de Cortina d’Ampezzo 2021. Allí ganó los títulos de supergigante y gigante, además de obtener el bronce en descenso.

En total, la deportista consiguió 12 medallas en grandes competiciones. Nueve de ellas llegaron en Campeonatos Mundiales.

Durante parte de su carrera trabajó con el entrenador español José Luis Alejo. También compartió entrenamientos desde muy joven con María José Rienda, la española con más victorias en la Copa del Mundo.

Rienda recordó en una entrevista con EFE que Gut-Behrami observaba numerosos detalles desde que tenía 11 años. Asimismo, destacó que siempre tuvo claro el camino que quería seguir.

Una grave lesión aceleró el desenlace

La suiza tenía previsto retirarse después de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo. Sin embargo, su temporada terminó antes de lo esperado.

A finales de noviembre sufrió una caída durante un entrenamiento de supergigante en Copper Mountain, Colorado. El accidente le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco de la rodilla izquierda.

Inicialmente, la esquiadora dejó abierta la posibilidad de regresar. La celebración de los próximos Mundiales en Crans-Montana, Suiza, alimentó las expectativas sobre una última temporada.

Finalmente, Gut-Behrami decidió cerrar su trayectoria. En una carta recogida por la emisora suiza SRF, afirmó que tuvo el honor de cumplir sus sueños y compartir su carrera con personas extraordinarias.