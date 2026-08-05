‘Amarga Navidad’ explora los límites entre las experiencias reales y las historias creadas para la pantalla. Su protagonista es Raúl, un cineasta interpretado por el actor argentino Leonardo Sbaraglia.

Dentro de su nuevo guion, Raúl escribe sobre Elsa, una reconocida actriz que sufre migrañas debilitantes. El personaje, interpretado por Bárbara Lennie, utiliza las experiencias de sus amigos como inspiración para desarrollar una película.

Según la presentación difundida por el festival, la obra combina la irreverencia de los primeros trabajos de Almodóvar con el tono más sombrío de sus producciones recientes.

La película también examina la manera en que los artistas se apropian de las vidas ajenas para crear. Asimismo, plantea si la ficción puede utilizarse para corregir decisiones, heridas y errores del pasado.

Un reparto con figuras del cine español

Además de Sbaraglia y Lennie, el reparto incluye a Patrick Criado, Milena Smit, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón.

La producción también contará con apariciones especiales de la cantante Amaia y de Rossy de Palma. Esta última ha trabajado con Almodóvar en varias películas a lo largo de su carrera.

La llegada de ‘Amarga Navidad’ a Nueva York ofrecerá al público estadounidense una primera oportunidad para conocer el nuevo proyecto del director.

Pedro Pascal también llegará al festival

La programación principal incluirá producciones de cineastas reconocidos internacionalmente. Entre ellas aparece ‘Fatherland’, dirigida por el polaco Paweł Pawlikowski.

La película sigue al novelista Thomas Mann y a su hija Erika durante un viaje ficticio por la Alemania de 1949. Pawlikowski recibió por esta obra el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

El director ruso Andrey Zvyagintsev presentará ‘Minotaur’, ganadora del Grand Prix de Cannes. La historia se centra en un empresario encargado de seleccionar empleados para combatir en la guerra de Ucrania.

El festival también acogerá el estreno mundial de ‘Behemoth!’, dirigida por Tony Gilroy y protagonizada por Pedro Pascal.

Otros estrenos mundiales serán ’14th’, de Ava DuVernay, y el documental ‘I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies’, de Mani Haghighi.

La selección principal se completa con títulos como ‘Paper Tiger’, ‘Everytime’, ‘A Man of His Time’ y ‘Rose’.