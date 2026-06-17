La celebración del histórico campeonato de los New York Knicks continúa este miércoles con una parada especial en el Bronx. Las estrellas del equipo, Jalen Brunson y Josh Hart, realizarán los lanzamientos ceremoniales antes del partido entre los New York Yankees y los Chicago White Sox en Yankee Stadium.

El evento forma parte de la gira de celebraciones que vive la ciudad después de que los Knicks conquistaran el campeonato de la NBA al derrotar en cinco partidos a los San Antonio Spurs. Brunson, quien fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales, y Hart han sido dos de las figuras más queridas por la afición durante esta histórica temporada.

La ceremonia está programada para realizarse antes del encuentro de las 7:05 p.m. entre Yankees y White Sox, convirtiendo el estadio en una extensión de la fiesta que vive Nueva York desde que el equipo levantó el trofeo.

La presencia de los jugadores en Yankee Stadium representa también la conexión entre dos de las franquicias deportivas más emblemáticas de la ciudad. Tanto Yankees como Knicks cuentan con una enorme base de seguidores, y muchos fanáticos han celebrado el éxito de ambos equipos a lo largo de los años.

La jornada servirá además como antesala al desfile oficial de campeonato que los Knicks realizarán este jueves 18 de junio en Manhattan. La caravana recorrerá el famoso “Canyon of Heroes”, donde miles de aficionados se esperan para rendir homenaje a un equipo que logró devolverle la gloria a una de las franquicias más históricas de la NBA.

Para los seguidores neoyorquinos, la visita de Brunson y Hart al Yankee Stadium será una oportunidad más para celebrar un título que quedará grabado en la historia deportiva de la ciudad.