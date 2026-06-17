Maluma vuelve a mirar hacia Colombia

Maluma construyó una carrera global con nombre artístico, estadios llenos y canciones que cruzaron fronteras. Pero en su nuevo álbum, Loco x volver, el cantante colombiano parece hablar desde un lugar más íntimo: el de Juan Luis Londoño, el joven de Medellín que decidió reconciliarse con sus raíces.

Durante una visita a México, en medio del ambiente mundialista por el partido entre Colombia y Uzbekistán, el artista habló con EFE sobre una etapa en la que sintió que perseguía un sueño que no le pertenecía.

“Me veía al espejo y era algo con lo que no me sentía cómodo porque estaba persiguiendo un sueño americano que no me pertenecía”, dijo el cantante.

La frase resume el espíritu del disco. Más que una colección de canciones, Loco x volver funciona como una vuelta a casa. El proyecto, publicado el 15 de mayo, reúne 14 temas y recorre sonidos como el reguetón, el mambo, el vallenato y otras expresiones de la música latina.

Juan Luis por encima del personaje

Maluma no reniega del nombre que lo hizo famoso. Sin embargo, hoy defiende con más fuerza su identidad personal. Habla de Juan Luis con orgullo, viste la camiseta de Colombia y se muestra cómodo con una raíz que antes, según admite, llegó a desplazar por las exigencias de la industria.

Esa transformación también cambia la manera en que imagina sus conciertos en Estados Unidos. El artista agradece el apoyo que ha recibido en ese país y espera incluirlo en su próxima gira, pero tiene claro que no quiere diluirse culturalmente.

“Me voy a parar en ese escenario en Estados Unidos y voy a decir: ‘Un colombiano en Estados Unidos’, y no un colombiano queriendo ser parte de la cultura de EE.UU.”, afirmó.

El mensaje conecta con una conversación más amplia dentro de la música latina. Cada vez más artistas reivindican sus acentos, sus barrios, sus ritmos locales y sus historias familiares sin sentir que deben adaptarse a una fórmula ajena.

Un disco hecho desde la sanación

A sus 32 años, Maluma reconoce que hubo momentos en los que se preocupó demasiado por gustar. Quiso ser perfecto, hacer éxitos y responder a los patrones de una industria que suele premiar la repetición.

El punto de quiebre llegó cuando decidió alejarse. Según explicó, tomar distancia le permitió encontrar su propia forma de pensar y volver a mirar su música sin sentirse atrapado por ella.

Ese proceso se escucha en Loco x volver, un álbum marcado por colaboraciones latinas y por una intención clara de sanar. Entre los invitados aparecen Grupo Frontera y El Bogueto en “Una vida juntos”, además de figuras como Kany García, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Yeison Jiménez.

La participación de Jiménez tiene un peso especial. El cantante colombiano grabó “Con el corazón” junto a Maluma y falleció un mes después, según relató el propio artista en la entrevista.

“No tuve la oportunidad de disfrutar a Yeison como tal vez hubiera querido”, dijo Maluma. Aun así, aseguró que la conexión entre ambos se sintió profunda, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo.

El despertar latino

Maluma también ve este momento como parte de un despertar colectivo. En su lectura, muchos artistas latinos están buscando una relación más honesta con su origen, lejos de la ambición vacía y de los moldes impuestos por el mercado.

En esa línea, mencionó a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, como un ejemplo de transparencia artística. Dijo que se identifica con su carrera y con la manera en que se para en el escenario con una historia propia para contar.

La comparación no es casual. Ambos artistas han entendido que lo latino ya no necesita pedir permiso para ocupar el centro de la cultura popular global. Sus acentos, sus códigos y sus sonidos son parte de su fuerza.

Una voz para la unión

Con Loco x volver, Maluma no solo presenta una nueva etapa musical. También propone una declaración de identidad. El disco mira a Medellín, a Colombia y a una comunidad latina que, según él, tiene el poder de enviar un mensaje de unión y amor.

El artista parece menos preocupado por complacer y más interesado en decir algo verdadero. Ese cambio le da al álbum un tono distinto, más personal y menos calculado.

En tiempos en que la música latina domina listas, festivales y conversaciones globales, Maluma elige volver al origen. No como nostalgia vacía, sino como una forma de avanzar.

Juan Luis Londoño encontró en Loco x volver una manera de regresar a sí mismo. Y desde ahí, Maluma vuelve a sonar más seguro que nunca.