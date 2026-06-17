Mundial entra en días clave para las selecciones latinas

El Mundial 2026 entra en una etapa intensa para las selecciones latinas, hispanas y para España, con varios partidos programados en los próximos días que pueden empezar a definir el rumbo de la fase de grupos.

Para los aficionados de la comunidad hispana en Estados Unidos, especialmente en Nueva York y Nueva Jersey, el calendario ofrece una seguidilla de encuentros atractivos. Panamá, Colombia, México, Brasil, Paraguay, Ecuador, España, Uruguay y Argentina tendrán compromisos importantes entre este miércoles y el lunes.

La primera cita llega este miércoles 17 de junio con Ghana vs. Panamá, a las 7:00 p.m. ET, en el Toronto Stadium. Panamá buscará sumar en un grupo exigente y mantener vivas sus opciones desde el inicio.

Más tarde, Colombia debutará ante Uzbekistán a las 10:00 p.m. ET en el Mexico City Stadium. El equipo colombiano llega con la expectativa de imponer su experiencia frente a una selección que disputa su primera Copa del Mundo.

México juega en casa ante Corea del Sur

El jueves 18 de junio será el turno de México, que enfrentará a Corea del Sur a las 9:00 p.m. ET en el Guadalajara Stadium. Para el Tri, jugar en territorio mexicano representa una ventaja emocional, pero también una presión enorme.

Corea del Sur suele ser un rival intenso, rápido y disciplinado. Por eso, México necesitará equilibrio, paciencia y contundencia para aprovechar el ambiente local sin caer en ansiedad.

Brasil y Paraguay animan el viernes

El viernes 19 de junio tendrá dos duelos de fuerte interés latino. Brasil enfrentará a Haití a las 8:30 p.m. ET en el Philadelphia Stadium, con la mirada puesta en el estado físico de sus principales figuras.

Ese mismo día, Paraguay se medirá con Turquía a las 11:00 p.m. ET en el San Francisco Bay Area Stadium. Para la Albirroja, el partido puede ser clave en sus aspiraciones de avanzar de ronda.

Ambos encuentros llegan en contextos distintos. Brasil parte con favoritismo, mientras que Paraguay tendrá que competir ante un rival europeo de buen ritmo y mucha exigencia física.

Ecuador, España y Uruguay también entran en escena

El sábado 20 de junio, Ecuador enfrentará a Curazao a las 8:00 p.m. ET en el Kansas City Stadium. La Tri buscará un resultado que le permita afirmarse en su grupo y sostener sus aspiraciones mundialistas.

El domingo 21 será una jornada especialmente atractiva. España jugará contra Arabia Saudita a las 12:00 p.m. ET en el Atlanta Stadium. El equipo de Luis de la Fuente necesita responder después de un arranque exigente y recuperar claridad ofensiva.

Más tarde, Uruguay enfrentará a Cabo Verde a las 6:00 p.m. ET en el Miami Stadium. La Celeste llega con obligación de ganar para no complicar su camino, especialmente después de dejar puntos en su debut.

Argentina cierra la agenda del lunes

El lunes 22 de junio, Argentina enfrentará a Austria a la 1:00 p.m. ET en el Dallas Stadium. La Albiceleste llega como una de las selecciones con mayor poder de convocatoria y cada partido suyo moviliza a miles de aficionados en Estados Unidos.

Ese duelo será otra prueba importante para medir el ritmo del campeón defensor y su capacidad para sostener protagonismo en una fase de grupos que no permite distracciones.

Con tantos partidos seguidos, el Mundial ofrece una semana cargada para la afición latina. Para muchos seguidores, no se trata solo de fútbol. También es identidad, comunidad y orgullo nacional.

Desde Toronto hasta Ciudad de México, Guadalajara, Filadelfia, San Francisco, Kansas City, Atlanta, Miami y Dallas, las selecciones latinas y España tendrán días decisivos. La fase de grupos apenas toma forma, pero cada resultado ya empieza a pesar.