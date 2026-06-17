Ronaldo liderará este miércoles a Portugal en su debut mundialista ante la República Democrática del Congo, en Houston. El delantero portugués disputará su sexta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos futbolistas y cargada de simbolismo en la recta final de su carrera internacional.

El partido, correspondiente al Grupo K, también tendrá otro foco importante para Portugal. Bernardo Silva, anunciado este mismo miércoles como nuevo jugador del Real Madrid, será titular en el equipo de Roberto Martínez.

Portugal llega al torneo con una plantilla de enorme calidad y con una ambición clara: pelear por el primer título mundial de su historia. Para eso, el estreno ante Congo aparece como una prueba inicial de autoridad.

Roberto Martínez apuesta por experiencia y control

El técnico español Roberto Martínez presentó un once con peso ofensivo, pero también con mucho control en el mediocampo. João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes serán los encargados de manejar los tiempos de Portugal y conectar con los tres jugadores de ataque.

Arriba estarán Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. La combinación ofrece movilidad, desequilibrio y definición, aunque también exige precisión para no permitir contragolpes peligrosos.

En defensa, Portugal no contará con Ruben Dias, ausente por molestias. Su lugar será ocupado por Tomás Araújo, central del Benfica, quien formará pareja con Renato Veiga. Los laterales serán João Cancelo y Nuno Mendes, dos futbolistas con capacidad para proyectarse y dar amplitud.

La baja de Dias no es menor. El defensor del Manchester City es una pieza de jerarquía y liderazgo. Sin embargo, Portugal tiene profundidad suficiente para sostener una estructura competitiva.

Congo regresa después de 52 años

La República Democrática del Congo vivirá una noche histórica. La selección africana vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, desde su participación en 1974 bajo el nombre de Zaire.

El equipo congoleño formará con Mpasi en la portería. La línea defensiva tendrá a Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi y Masuaku. En el mediocampo estarán Moutoussamy, Mukau y Kayembe, mientras que Bakambu y Wissa cargarán con la responsabilidad ofensiva.

Congo no parte como favorito, pero llega con argumentos para competir. Su plan probablemente buscará orden defensivo, transiciones rápidas y aprovechar cualquier espacio que deje Portugal cuando sus laterales suban.

Además, el regreso mundialista tiene un valor emocional fuerte para sus aficionados. En un grupo difícil, cualquier punto puede ser histórico.

Bernardo Silva llega con noticia de mercado

El debut también estará marcado por el anuncio de Bernardo Silva como nuevo jugador del Real Madrid. El centrocampista portugués deja atrás una larga etapa en el Manchester City y llega al club blanco con un contrato de dos temporadas, según reportes de prensa.

La noticia aparece justo antes del estreno de Portugal, lo que aumenta la atención sobre su actuación. Bernardo es uno de los futbolistas más inteligentes del equipo, capaz de jugar entre líneas, conservar la pelota y acelerar cuando el partido lo pide.

Su presencia junto a Bruno Fernandes y Vitinha le da a Portugal una base técnica de primer nivel. Si el equipo consigue dominar desde el balón, Ronaldo tendrá más opciones de recibir en zonas decisivas.

Portugal quiere empezar con autoridad

Para Portugal, el partido en Houston es más que un debut. Es una oportunidad para enviar un mensaje temprano en el Grupo K, donde también compiten Colombia y Uzbekistán.

Roberto Martínez sabe que los primeros partidos pueden condicionar todo el torneo. Una victoria daría margen y confianza. Un tropiezo, en cambio, aumentaría la presión antes de enfrentar a rivales más exigentes.

Ronaldo vuelve a la Copa del Mundo con una historia todavía pendiente. Ha ganado casi todo en su carrera, pero el título mundial sigue fuera de su colección. A los 41 años, cada partido tiene un peso especial.

Portugal empieza su camino con talento, experiencia y una mezcla generacional potente. Congo llega con ilusión y hambre competitiva. En Houston, el Grupo K abre con un duelo que cruza historia, regreso y ambición.